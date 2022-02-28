Григорий Лепс забрал детей у бывшей жены

Григорий Лепс с детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Григорий Лепс воссоединился с младшими детьми от второй жены Анны Шаплыковой. Супруги развелись чуть больше месяца назад. Отпрыски живут с мамой. Но знаменитый отец принимает активное участие в их воспитании.

Григорий Лепс опубликовал фото с наследниками - 14-летней Николь и 11-летним Вано. В настоящее время отпрыски вместе со звездным папой улетели на курорт. Место отдыха исполнитель хита "Рюмка водки на столе" называть не стал. Впрочем, ушлые фолловеры выяснили, что артист отправился с сыном и дочерью в Штаты.

Отметим, артист достаточно болезненно переживал развод с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Инициатором разрыва стала супруга певца, которая, по слухам, поймала его на измене и отказалась мириться с предательством.

Шаплыкова с тремя детьми осталась жить в загородном доме, а Лепс перебрался в небольшой коттедж, расположенный напротив основного особняка. Кроме того, Анна продолжает сотрудничать с бывшим мужем в их ювелирном доме.

Григорий сильно похудел. Видимо, сказался стресс. Артист потерял 15 килограммов. Сейчас он весит 73 килограмма. С ним также случился гипертонический криз. Вокалист угодил в больницу, где его выхаживали врачи. "У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но я все-таки решил лечь в больницу. Меня прокапали, все в порядке. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже. Такое бывает, когда человек срывается. Я имею ввиду физически - слишком много работы, слишком много всего того, что я делал, чтобы быть на плаву", - говорил певец.