Россия и Вьетнам укрепляют сотрудничество

Среди ближайших активностей сторон рассматривается проведение делового мероприятия в формате бизнес-диалога между двумя странами на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Фото фонда Росконгресс

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова и Посла Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхоя, посвященная развитию стратегического партнерства между странами, а также вопросам участия вьетнамской делегации в международных экономических мероприятиях в России, в том числе в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.

«В этом году мы отмечаем 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Вьетнам является одним из ключевых наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большое значение для развития товарооборота между нашими странами сыграло подписание в 2015 году Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Убежден, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и Россией имеет значительный потенциал», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Стороны подчеркнули важность регулярных встреч официальных и деловых кругов обеих стран не только в рамках рабочих поездок и заседаний Межправительственной комиссии, но и на полях международных мероприятий, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога.

«Участие в ключевых деловых мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, открывает широкие возможности для решения внешнеэкономических задач, развития международного сотрудничества и партнерства. Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией вырос в 2021 году более чем на 20%.Сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство, продолжает эффективно осуществляться. Во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству наших стран», - отметил Посол Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой.

- Власти Вьетнама считают, что политические контакты между нашими странами должны активно продолжаться на различных уровнях. Советник Президента России Антон Кобяков выразил благодарность Вьетнаму за поддержку заявки Москвы на проведение Экспо-2030.

Вьетнам активно поддерживает развитие торговли в рамках Евразийского экономического союза, в том числе первым подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС и стороны обсудили усиление сотрудничества России и Вьетнама в рамках ЕАЭС и АСЕАН.

Среди ближайших активностей сторон рассматривается проведение делового мероприятия в формате бизнес-диалога между двумя странами на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году и культурного мероприятия, приуроченного к 10-летию установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отдельно обсудили организацию выставочных стендов для презентации туристического и культурного потенциала Вьетнама на ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022.

В условиях пандемии Вьетнам является открытым для туристов из России и признает вакцину «Спутник V», въезд в страну разрешен полностью вакцинированным и переболевшим гражданам в составе пакетных туров. ДангМиньКхой отметил, что Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов с 15 марта 2022 года, в том числе обязательный карантин.

Советник Президента России Антона Кобякова пригласил вьетнамскую делегацию принять также активное участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (11-13 апреля 2022, Санкт-Петербург) и 25-м Мировом Энергетическом конгрессе (24-27 октября 2022, Санкт-Петербург).