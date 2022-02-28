Куда заберут призывников и запасников после начала спецоперации на Украине

В Генштабе подтвердили, что ни один призывник, который уйдет в армию этой весной, в район боевых действий, где проводится спецоперация, не попадет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каких только страшилок в связи со спецоперацией наших войск на Украине не начитаешься в эти дни в соцсетях. Густым потоком идут тревожные посты о «всеобщей мобилизации населения», о том, что во время нынешнего весеннего призыва (он начнется 1 апреля), «мальчиков-срочников сразу бросят на фронт», а заодно распространяются слухи, что и запасников отправят «воевать на Украину». Несколько тысяч их, как раз, по Указу президента призвали на военные сборы «освежить» знания и навыки».

Вот вам типичное письмо из Крыма, от тамошнего жителя – Сергея Партунитова. Он пишет:

«Многие матери беспокоятся о судьбе своих мальчишек: не случится ли так, что те, кто идет сейчас служить в ходе очередного весеннего призыва, окажутся на Украине в составе участников специальной военной операции Российской армии? И второй вопрос: И не окажутся там же офицеры запаса, которые получили свое звание после обучения на военных кафедрах вузов?».

Многие пользователи рунета рассказывают о военкоматовских повестках, которые приходят их детям. А в некоторых городах люди уже находят в почтовых ящиках листовки с призывами «не отдавать детишек в армию». Неведомые (пока) провокаторы нагнетают страсти в нервничающем обществе и сеют панику.

Кое-где люди уже находят в почтовых ящиках листовки с призывами «не отдавать детишек в армию»... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы развеять все эти провокационные слухи, я обратился в Генштаб и поговорил с офицерами Главного организационно--мобилизационного управления, которые занимаются вопросами призыва. Вот – их ответы по существу. Ни один призывник, который уйдет в армию этой весной, в район боевых действий, где проводится спецоперация, не попадет. На сей счет давно существуют приказы и директивы министра обороны и начальника Генштаба. Офицеры запаса (в том числе и окончившие военные кафедры вузов), которые призваны на сборы, после прохождения теоретических и практических занятий и сдачи зачетов, вернутся домой. Исключение могут составлять только те, которые по собственному желанию (написав рапорта), захотят остаться на кадровой службе.

Поговорил я и с офицерами МВД и спецслужб насчет провокационных «писем» в почтовых ящиках граждан (они уже занимаются поиском авторов этих брехливых посланий). Если их изобличат, им светят разные наказания - от административных штрафов и уголовных наказаний.

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