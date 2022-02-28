Иномарки отказываются поставлять в Россию: Что творится на авторынке и стоит ли сейчас покупать или продавать машину

Автовоз с новыми иномарками на территории терминала в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

ДОЖДАТЬСЯ СТАБИЛЬНОГО КУРСА… И МИРА

- Что такое деноминация?

- Сейчас объясню. Вот ты на какой машине ездишь?

- На «шестисотом».

- А будешь на «шестерке».

Помните такой анекдот из 90-х? Похоже, он воплощается в жизнь. И не только потому, что придется затянуть пояса из-за новых санкций. А еще и по причине массового отъезда иномарок из России. Вернее, они даже не уезжают – они приезжать не хотят.

Крупнейшие автопроизводители приостанавливают поставки в нашу страну. Это касается как новых авто, так и запчастей. Об этом заявили Audi, Mercedes, BMW, Chevrolet, Opel, Volkswagen, Skoda, Porsche и Jaguar, Land Rover, Peugeot, Citroën. Под большим вопросом поставки корейских Hyundai в Россию.

При этом все российские заводы, которые производят иномарки, пока работают в штатном режиме, а вот АвтоВАЗ встал. Завод останавливал конвейер 28 февраля из-за проблем с поставками зарубежных компонентов. Предприятие планирует возобновить производство в начале марта.

Важно, что ни один автоконцерн не заявлял об уходе с российского рынка. Речь пока идет только о приостановке поставок, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

- Сейчас происходит переоценка автомобилей из-за изменения валютного курса. Это не только на авторынке: аналогичные процессы идут у поставщиков телефонов, лекарств, продуктов. Ограничения на отгрузки могут продолжаться до тех пор, пока валютные курсы не стабилизируются. Это никак не связано с политикой, - подчеркивает Шапарин. – Автомобильная отрасль не подпадает под уже введенные санкции. Эта тема не фигурирует и в риторике зарубежных политиков.

По словам эксперта, автомобильные бренды окончательно уйдут с нашего рынка только в случае, если их работа станет неприбыльной. Это случится если продажи машин упадут существенно упадут. Но этот вероятный уход, опять же, связан не с политикой, а с экономикой. Так от нас в свое время ушла, например, Honda.

- Цены на автомобили напрямую связаны с курсом рубля, даже продукция «АвтоВАЗа» зависит от импорта. Поэтому цены на авто вырастут пропорционально курсу доллара и евро. Поэтому не надо паники, нужно дождаться стабильных и прогнозируемых рыночных условий. И мира, - заключил он.

"ДЕФИЦИТ БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ"

Хотите купить машину? Тогда у автоэксперта Андрея Ломанова для вас плохие новости.

- Сейчас только сумасшедший будет продавать свой автомобиль, разве только если он не разваливается на ходу и человек хочет за любые деньги от него избавиться, - считает Андрей Ломанов. – Судя по сегодняшней ситуации, нас может ожидать серьезный дефицит. Когда он закончится, непонятно. Как и то, выживут ли за это время дилеры.

Эксперт напоминает: тайваньская компания TSMC, которая производит 55% полупроводников в мире, объявила о приостановке поставок в Россию. А без полупроводников не соберешь ни одну машину.

Россиян ждет серьезный дефицит и без того серьезно подорожавших автомобилей, как новых так и с пробегом. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Есть масса других дефицитных компонентов. А еще мы не умеем делать автоматические коробки передач, - констатирует Андрей Ломанов. - АвтоВАЗу, видимо, придется пересматривать линию комплектации автомобилей, чтобы полностью локализовать производство (использовать только отечественные детали. – Ред.). Это единственная компания, которая это физически может сделать. Или возвращать в производство старые модели.

Ну как, вы все еще не верите, что анекдот про «шестерку» станет реальностью? А напоследок автоэксперт добавил, что сейчас большинство дилеров остановят продажи авто из-за нестабильности курса. Машины либо будут придерживать, либо продавать очень дорого. И это уже происходит.

Так, например, случилось с Яном Хайцеэром, вице-президентом Национального союза автомобилистов. В воскресенье, 27 февраля он пытался купить (причем за наличку) машину в автоцентре. Цену согласовали, пошли оформлять документы, и тут дилер неожиданно отказал в покупке.

- После двух с половиной часов, проведенных в салоне за выбором авто, мне заявили, что сейчас продать машину мне не смогут. Перезвонят через два дня, но цена будет уже на 7% выше, - уточнил Ян Хайцеэр. - При том, что машина не с конвейера, хоть и с минимальным пробегом.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с автокредитами

Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Соответственно, следом вырастут и ставки автокредитов. Но насколько?

- Если ставка Центробанка 20%, то кредиты для потребителей будут улетать к 30%. Поэтому встает большой вопрос, покупать ли автомобиль в кредит, - сказал в эфире радио «КП» Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». - С другой стороны, если есть деньги и вы видите автомобиль, который вас более-менее устраивает по цене, надо покупать, даже если вам кажется, что это дороговато. Завтра может быть дороже, как и послезавтра. Более того, сократится выбор автомобилей. А вот если у вас есть машина, то продавать ее не советую. Сейчас стоит пойти и купить три комплекта тормозных колодок, дисков, фильтров, всего, что вам потребуется на ближайшие 2-3 года на обслуживание автомобиля. Дешевле уже не будет, это 100 процентов.

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