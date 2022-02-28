В Москве к банкоматам выстраиваются очереди. Эксперт объяснил, может ли кончится наличка

Фото: Андрей АБРАМОВ

24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, я дважды — днем и вечером — обошел десятки отделений банков и банкоматов на востоке Москвы. Наблюдал, есть ли толкучка, да и чего греха таить — сам снял с карты пару тысяч, чтобы спрятать под матрас. Аномальных очередей нигде не было: один-два человека или вовсе пустота.

25 февраля Центробанк рассказал, что увеличил число наличных, которые выдает банкам, чтобы те пополняли банкоматы.

В минувшие выходные, 26 и 27 февраля, в соцсетях стали гулять несколько видео, как до полусотни человек стоят в очереди к банкомату. Например, у Центрального детского мира или в ТЦ «Лига» в Химках. Справедливости ради замечу, таких роликов было не больше пяти, что для многомиллионной Москвы мало.

Стояли в основном к терминалам «Тинькофф», у которого нет отделений, а только точечно расставлены банкоматы. А еще этот банк неоднократно хвастался, что они третьи в России по числу клиентов-физлиц. Проще говоря, держателей их карт очень много — свыше 13 млн активных пользователей.

Другие российские банки из топа крупнейших — «Сбер», ВТБ или «Альфа-банк» — имеют отделения, в которых стоят по три-четыре банкомата, плюс кассы и терминалы по городу.

СТОЯТ ЗА ВАЛЮТОЙ

Днем 28 февраля я вновь отправился в рейд по банкам и банкоматам. На этот раз не ограничился восточными районами столицы: осмотрел и их, прошелся по торговым комплексам и доехал до Чистых прудов — тут сосредоточены терминалы сразу дюжины банков.

Очень хотелось заснять для репортажа яркую картинку. Чтоб как на видео: вереница людей, которая огибает несколько углов. У всех хмурые лица, переминаются с ноги на ногу и нервно поглядывают в смартфоны раз в полминуты, не появилось ли каких новостей.

Увы, облом!

В отделениях не самых популярных финучреждений, вроде «Райффайзен», «Газпромбанк», «Абсолют», «Росбанк» — у банкоматов тишина. У терминалов «Тинькофф» стояли по пять человек. В ВТБ спокойно. У одиноких банкоматов «Сбера» по паре человек. Посмотрел через плечо, сколько снимают. Кто три тысячи рублей, кто десять, была тоненькая стопка пятитысячных «морковок», в которой, как мне кажется, около 100 тысяч.

Очередь из десяти клиентов увидел (и заснял!) в отделении «Альфа-банка». Туда приходили снимать наличку в евро и долларах. Валютные банкоматы даже в Москве — редкий кадр. Но назвать очереди затяжными нельзя. Я ради интереса постоял: был седьмым и менее чем за десять минут дошел до терминала.

Небольшая очередь в отделении «Альфа-банка». Фото: Андрей АБРАМОВ

«СНЯЛА ПОСЛЕДНЕЕ В БАНКОМАТЕ. МЕНЯ ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ»

Уходил без сенсации. Пошел дворами, и у черного входа одного из банков заприметил двух менеджеров, которые вышли на перекур. Подошел попросить огоньку, да невзначай поинтересовался, видели ли они очереди и что думают по всему ажиотажу вокруг кеша.

— Раньше инкассация банкомата проходила два раза в неделю — если терминал в проходном месте. Остальные — раз в неделю. Каждый вмещает около 8 млн рублей. Сейчас инкассация три раза в сутки заряжает новые кассеты с наличкой, и ее все снимают и снимают. Люди иногда жалуются, что банкомат предлагает довольно странные суммы. Например, только 500 рублей или сразу 5000, 10 000 рублей. На самом деле это из-за того, что все берут с разменом и мелкие купюры заканчиваются, остаются только номиналы в 500 и 5000 рублей.

Также мы спросили у читателей, сталкивались ли они за последние дни с трудностями при снятии.

— 27 февраля снимала наличку в ТЦ «Савеловский». К банкомату «Сбера» была очередь три человека. Передо мной девочка пыталась снять наличку — банкомат ей три раза выдал ошибку. Она подумала, что налички просто нет. Потом я подошла. Мне надо было 7500 рублей снять. Банкомат сказал, что есть только 6300. Взяла, а после этого машина показала, что наличка кончилась. Два человека, которые за мной стояли, чуть не съели меня, — рассказывает Александра.

Очередь к банкоматам в столичном торговом центре. Фото: Андрей АБРАМОВ

— 28 февраля утром забежал в отделение «Сбера» у метро «Алтуфьево». Накануне в соцсетях некоторые паниковали - мол, наличные везде закончились, карты в магазинах работают с перебоями, полный капец. В зале около десяти банкоматов. И обычно у каждого как минимум один-два человека. А сегодня пусто! Совершенно спокойно снял крупную сумму, — поделился Павел.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Деньги в банкоматах вряд ли закончатся

Доктор экономических наук, профессор руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университет при Правительстве РФ Александр Цыганов:

— Мотивы у людей, которые выстраиваются в очереди за наличкой, самые обычные: сохранить сбережения. У многих есть прошлый опыт, когда накопления было сложно снять со счета — 1991, 1998 годы. Центробанк поднял ключевую ставку, что означает повышение доходности по вкладам (первые банки уже анонсировали вклады по 18-20% годовых — прим.ред.).

Мера вполне может задержать существенную часть вкладчиков. Повышенная ставка в силах компенсировать инфляцию, уменьшить психологическое давление от изменений курса национальной валюты, удержать от решений, принимаемых в панике или во время общего ажиотажа. При этом повышенная ставка в перспективе будет снижена, а процентная ставка по депозиту останется, как и была в договоре.

— Могут ли у банков закончиться наличные деньги для клиентов?

— Запасы рублевой наличности достаточно большие, поэтому риск, что в банкоматах закончатся деньги, преувеличен.

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