«Противник, отступая, не считается ни с чем»: репортаж из освобожденного города в Донбассе

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в только что освобожденном городке Гранитное. Фото: Александр КОЦ

Еще пару дней назад от трассы Донецк-Новоазовск, от города Тельманово, до линии фронта была не более 30 минут. Сегодня за наступающими частями еще надо угнаться. До городка Гранитное мы ехали полтора часа, пришлось сделать серьезный крюк из-за взорванного украинцами моста. Этот город часто фигурировал во фронтовых сводках. Из него ВСУ в свое время пытались одним ударом перерезать стратегическую трассу, разрубив север и юг ДНР. Оттуда же велись артиллерийские обстрелы Тельманово…

Бронетехника сил ДНР в городе Гранитное. Фото: Александр КОЦ

- А как считать-то, мы на два умножаем? - спрашивает продавщица в магазине Гранитного.

Если ДНР давным-давно перешла на рубли, то на территории, которая восемь лет была под контролем Киева, гривны никуда не уходили. В 2014 году город проголосовал за независимость Донецкой народной республики, но в ходе тяжелых боев остался за украинской армией. Следы тех боев до сих пор видны невооруженным глазом, который тут и там выхватывает разбитые дома. За восемь лет украинские власти не потрудились хоть что-то восстановить.

Именно из Гранитного ВСУ в свое время пытались одним ударом перерезать стратегическую трассу, разрубив север и юг ДНР. Фото: Александр КОЦ

- На два с половиной умножайте, - подкорректировал валютный курс глава ДНР, зашедший в магазин купить сладостей для бойцов на передовой.

В магазине затовариваются донецкие военные, а гривны они и забыли, как выглядят. Продавщица шуршит в пакетике в поисках мелких купюр на сдачу. Женщина рассказывают, что жители рады, что наконец смогут ездить в Донецк без блокпостов – дорога занимала аж 36 часов вместе со стоянием в очереди. Спрашивает главу, что будет с социальными выплатами, пенсиями, тарифами ЖКХ. Тот отвечает, что все наладят, а тарифы будут куда симпатичнее украинских. Я разговорился с одним из бойцов.

Город Гранитное часто фигурировал во фронтовых сводках. Фото: Александр КОЦ

- Я наконец попал домой, 7,5 лет не был тут. Здесь без меня похоронили отца, сестру… По две машины СБУ стояли, ждали, что я на похороны приеду, - играет желваками Эскандер Исаев. – Очень соскучился, все меня встречают, рады. Гранитное почти не изменилось, разбитое, да. Но люди к нам доброжелательно относятся. Самое главное сейчас – привести все в порядок. Дать электричество, восстановить связь, наладить поставку продуктов, поднять сельское хозяйство, сжать сады, заниматься животноводством…

- А ты верил, что сюда вернешься?

- Нет, честно скажу, не верил первые года три. А потом уже начал что-то чувствовать. В последнее время уже ночами не спал и думал, как я попаду сюда. Надо, чтобы здесь была полноценная республика, за которую мы и боролись. Чтобы мы постепенно шли в Россию.

Вместе с Денисом Пушилиным поднимаюсь на крышу местной администрации, где глава ДНР устанавливает два флага – российский и республиканский.

В Гранитное приехал глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Александр КОЦ

- Восемь лет ждали, к сожалению, не все дожили до этого дня, но даже ради них мы должны завершить начатое. Мы раньше об этом только мечтали, а сейчас у нас все получается благодаря помощи и поддержке Российской Федерации. Для нас освобождение Гранитное вдвойне символично. С одной стороны отсюда всегда нависала угроза перекрытия трассы. С другой не так давно ВСУ заняли соседнюю Старомарьевку в «серой зоне», статус кво был нарушен. Они оказались там фактически в заложниках. И вот Гранитное, которое находится выше и было серьезно укреплено, теперь – Донецкая народная республика.

На крыше здания администрации Пушилин водрузил два флага - России и ДНР. Фото: Александр КОЦ

- Когда выйдете на ее границу?

- Выйдем неминуемо. Двигаемся медленно, но уверенно. Мы пытаемся сохранить максимальное количество человеческих жизней. Увы, противник, отступая, не считается ни с чем. Ни с инфраструктурой гражданской, ни с человеческими жизнями. Обстреливает из всего, что есть. Поэтому продвигаемся аккуратно, выжидая лишний раз более благоприятного момента, чтобы не допустить обстрела наступающего противника.

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