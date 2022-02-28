Как принятые Путиным контрсанкции должны спасти курс рубля

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Золотовалютные резервы заблокированы, банки от системы международных переводов SWIFT отключены, европейское небо для российских авиакомпаний закрыто - всех санкций, которыми западные страны уже несколько дней бомбардируют Россию, и не перечислить. Чем мы на это ответим? Пожалуй, это один из главных вопросов, которые интересовали многих в последние дни.

И вот ответ подоспел. Вечером 28 февраля Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ обширный, ограничений в нем перечислено немало. Перечисляем и объясняем главные из них.

1. Экспортеры должны менять 80% валютной выручки на рубли

Они обязаны сделать это в течение трех дней после получения выручки. Причем это касается и тех денег, которые были получены с 1 января до 28 февраля – их надо обменять на валюту до 3 марта.

Делается это для поддержки курса рубля. Когда иностранную валюту меняют на рубли, то его курс растет – таковы законы рынка.

Кстати, еще утром 28 февраля эту меру «проанонсировал» Минфин.

- Добро пожаловать в начало 2000-х, когда действовало подобное правило. Смысл очевиден - стабилизировать курс рубля, не дать ему улететь в космос. Это может быть очень даже эффективным инструментом для предотвращения обесценения отечественной валюты, - комментирует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

2. Российским компаниям запрещено давать займы иностранным партнерам в валюте

3. Российским гражданам и компаниям запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за пределами России

По пунктам 2 и 3 причины те же: чтобы больше валюты оставалось в России и меняли на рубли.

4. Нельзя без открытия банковского счета переводить деньги с использованием зарубежных электронных средств платежа

А это, возможно, наш ответ на отключение части российских банков от системы международных финансовых переводов SWIFT. Хотите торговать с российским бизнесом – пользуйтесь российскими системами денежных отправлений.

5. Российским компаниям разрешено выкупать свои акции с рынка

Но только если выполняются определенные условия. Например, если цена акций на бирже падает на 20% и больше.

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