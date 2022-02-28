«Мы готовы продать свое сердце, лишь бы вылечили дочкино!»

С каждым днем Малике все сложнее дышать.

Когда Малика родилась, маме сказали: «Крепитесь». Так всегда говорят тем, чьи дети должны умереть. А девочка и правда была обречена, ведь в родном Таджикистане сложные операции, на кровотоке, не проводят. А у новорожденной насчитали девять пороков сердца, которое само по себе билось справа, а не слева, как у всех обычных детей. Но не тут-то было. Родители слишком любили свою дочь…

А теперь представьте себе на секунду, что вы зарабатываете пятьдесят долларов в месяц, и у вас родился такой тяжелый ребенок. Ужас – это мягко сказано, не правда ли? Отец и мама Малики располагали именно таким бюджетом. «Просто откажитесь – твердили им. – Отплачется, забудется, а вы потом новую родите, здоровую!»

- Но разве я могла бросить умирать собственную дочку? - шепчет мама. – Конечно же нет! Наоборот, я готова свое сердце продать, лишь бы только ее вылечили.

Через год кинули клич по знакомым, собрали с миру по нитке, доехали до Москвы и сделали первую операцию в Бакулевском кардиоцентре. Через четыре - влезли во всевозможные долги, снова приехали и там же сделали вторую.

А год назад у девочки снова стали синеть кончики пальцев и носогубный треугольник. Сердце стало биться быстро и неровно. И однажды, распереживавшись из-за четверки – Малика круглая отличница - девочка пожаловалась маме, что в груди «словно что-то сдавило».

Стало ясно, что ждать нельзя. Увы, как ни надеялись родители, за эти годы в Таджикистане не появилось ни нужной аппаратуры, ни специалистов. Поэтому, продав все смогли, собрав все, что только было можно, Махмудовы снова прилетели в московскую Бакулевку. Врачи, конечно же приняли повзрослевшую и пока еще не выглядящую умирающей подопечную и констатировали, что очередная операция необходима, причем срочно. Вот только где взять 743 750 рублей на оплату лечения? Заработок родителей - 600 долларов в год! И хотя они трудолюбивые и добросовестные люди, им не собрать сумму, необходимую на спасение дочери.

С каждым днем Малике все сложнее дышать. Сердце ее бьется все тише, кожа все больше синеет, сама же она уже хорошо понимает, что значит смерть. «Мне страшно!» - Малика говорит это на русском языке, который отлично знает, потому что обожает читать и потому что на нем говорят ее спасители. Пожалуйста, спасите девочку еще раз!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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