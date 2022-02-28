Госдума разработает закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии

Военнослужащий на территории Чернобыльской атомной электростанции. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Идею введения подобного ужесточения подал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член «Единой России» Василий Пискарев. Выступая в парламенте, он отметил, что их комитет в последние дни фиксирует просто вал фейковых новостей. По его мнению, большинство из них производятся и выливаются в сеть на Украине, а после разносятся по интернету и «тиражируются в некоторых СМИ». Вредоносность этих видео в комитет оценили — они «деморализуют общество», наносят удар по доверию людей к вооруженным силам РФ. И причиняют боль родным и близким бойцов.

Поэтому члены комитета посовещались и решили дополнить уголовные статьи об «ответственности за распространение заведомо-ложной информации о пандемии», введенный два года назад, пунктами, касающимися деятельности Министерство обороны.

- Инициатива будет обсуждена с комитетом по обороне и с депутатами всех фракций, - заверил Василий Пискарев.

Никто из коллег Пискарева по думскому креслу пока не сделал никаких заявлений по этому поводу. Однако, выступая вечером в эфире «Первого канала» Василий Иванович заявил, что спикер Вячеслав Володин уже одобрил эту идею. Сам Володин и его телеграмм-канал пока молчит.

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