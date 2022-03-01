Как уберечься от инфляции: 8 простых и действенных советов

По последним данным, инфляция в России разогналась уже до 8,7% годовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Науке известно два верных способа уберечься от инфляции:

1. Купить тонну риса, тонну тушенки и питаться этим десять лет.

2. Прочитать эту статью и взять на вооружение наши советы.

Мы не ищем легких и скучных путей, поэтому настаиваем на втором способе. Тем более сейчас все это особенно актуально. По последним данным, инфляция в России разогналась уже до 8,7% годовых. Это только общая, а если посмотреть на отдельные продукты… Одна только гречка по 140 - 150 рублей за кило приводит в ужас. Хотя по акции можно найти всего за 120!

Вот с акций и начнем список полезных советов о том, как можно обогнать инфляцию. Ну или попытаться хотя бы временно опередить растущие цены.

Вместо известных марок

Совет

Многие (или даже все) супермаркеты активно торгуют продуктами под собственной маркой. Зачастую они гораздо дешевле известных марок, а стоят дешевле.

В чем экономия?

Как показывает опыт, можно выиграть не больше 10%. Если же цена заметно отличается от аналогов, с таким товаром надо быть осторожнее.

Подводные камни

Качество товара. Иногда оно не хуже зарекомендовавших себя дорогих производителей, но все же случается купить некачественный товар. Особенно, если речь идет о продуктах по совсем низкой цене. Особая зона риска - продукты, состоящие из множества ингредиентов (колбаса, котлеты, консервы и т. д.). Если колбаса собственной марки стоит гораздо дешевле аналога известного производителя, много ли в ней мяса и насколько оно качественное?..

Заведите бонусную карту

Совет

Многие торговые точки предлагают завести бонусные карты и за каждую покупку начисляют на них определенное количество баллов.

В чем экономия?

За баллы можно покупать товары и услуги.

- Кроме того, стоит оплачивать товар с помощью банковских карт, которые предлагают кешбэк в деньгах или в тех же бонусах, - советует эксперт Национального центра финансовой грамотности Светлана Ефимкина. - Таким образом, за один и тот же товар вы можете получить бонусы и от магазина, и на банковскую карту.

Подводные камни

Во-первых, в некоторых магазинах бонусы не вечные: они действуют в течение определенного времени и сгорают.

Во-вторых, их могут украсть. Например, часто к бонусной карте привязан номер телефона и достаточно назвать его на кассе, чтобы заплатить баллами. Мошенники узнают, к каким магазинным картам привязан номер телефона, и прощай, бонусы.

В-третьих, не всегда можно потратить все баллы на покупки. Во многих магазинах лимит - до 25% от суммы. Будь у вас хоть миллион баллов, при покупке на 1000 рублей лишь 250 можно заплатить баллами.

Давайте скинемся

Совет

Этот способ освоили еще советские пенсионеры: покупать что-то оптом, сразу на несколько человек. Например, объединившись с соседями.

В чем экономия?

Многие товары оптом покупать дешевле. В любом более-менее крупном населенном пункте есть оптовые базы, где все дешевле, чем в магазинах - от овощей до бытовых товаров. Разница может составлять процентов 30. Да и в некоторых интернет-магазинах оптом покупать дешевле. При этом доставка будет бесплатной, если покупать на сумму больше 1500 рублей.

Подводные камни

На оптовые базы придется ехать самим, а находятся они, как правило, за городом. Но тут опять же можно скинуться или делать это по очереди.

Как сохранить свои деньги. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Видите акцию? Не мелочитесь!

Совет

Если видите хорошую скидку на продукт, который вы часто едите, покупайте сразу много. Это относится в первую очередь к продуктам длительного хранения: чаю, кофе, крупам, консервам и т. д.

Сколько можно сэкономить?

Эксперты продуктового рынка говорят, что скидкам больше 30 - 40 процентов доверять не стоит - либо это подделка, либо скидка ненастоящая. Но примерно 15 - 25 процентов сэкономить можно запросто. А если учесть, что цены на еду растут буквально на глазах… В общем, пока ваш запас чая или гречки закончится, цены вырастут еще сильнее и вы сэкономите уже куда больше.

Подводные камни

У магазинов есть куча способов мухлевать со скидками. Подняли вчера цену на треть, сегодня опустили на четверть - и пишут, что у них аттракцион невиданной щедрости. Поэтому лучше брать те товары, которые вы покупаете часто и чью реальную цену знаете точно.

Кроме того, часто такие акции устраивают для продажи продуктов с истекающим сроком годности. Внимательно изучайте даты на упаковке.

И еще один факт, доказанный… вернее, много раз озвученный психологами: чем больше мы покупаем какой-то еды, тем активнее ее употребляем. Поэтому будьте внимательны со всякими вредными продуктами. Не стоит, например, затариваться по акции алкоголем и верить, что он будет скромно стоять в уголке до Нового года. Не обманывайте себя.

Копите ваши денежки

Совет

Кладите деньги не на банковский депозит, а на накопительный счет.

В чем экономия?

Как правило, по накопительным счетам банки предлагают немного более высокий процент. Главные отличия от вклада - вы можете пользоваться деньгами и процент начисляется каждый месяц (хотя условия бывают разные).

- Получили доход - переведите на накопительный счет, - советует эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова. - Этот инструмент позволяет «работать» вашему доходу с первого дня поступления, а не лежать «мертвым грузом».

Подводные камни

У каждого банка - свои условия по накопительным счетам, и подвохи могут быть самыми разными.

Есть такая схема: процент начисляется на минимальную сумму, лежащую на счете в течение месяца. Допустим, 1 марта на счете 10 тысяч рублей, затем вы положили 100 тысяч, но процент начислят все равно на 10 тысяч.

Бывает и так: вы должны тратить не меньше определенной суммы в месяц, тогда получите хороший процент.

Повышенный кешбэк

Совет

Некоторые банки предлагают выбрать несколько категорий повышенного кешбэка на месяц или квартал.

В чем экономия?

Грубо говоря, за обычные покупки у вас будет кешбэк 1%, а за покупки из категории «кино и театр» - 5%.

- Осенью и зимой всегда выбираю категорию «аптеки», - говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. - А если в календарном месяце предстоят школьные каникулы, устанавливаю повышенный кешбэк на развлечения.

Подводные камни

Не всегда можно угадать с категорией. Тут, как говорится, планировать можно все, что угодно, но жизнь сама расставит приоритеты. Выберешь, например, повышенный кешбэк за кинотеатры, придешь в переполненный зал с кашляющей публикой... И пожалеешь, что не выбрал «аптеки».

Еще очень часто у кешбэка есть потолок, а размер его зависит от ежемесячных расходов: хочешь солидного возврата - трать как можно больше.

Покупайте одежду в несезон

Совет

Готовь сани летом, покупай легкую одежду зимой и наоборот.

В чем экономия?

В несезон вещи могут стоить существенно дешевле. Например, летние кроссовки или кеды зимой можно запросто купить с 50-процентной скидкой.

Подводные камни

Ассортимент летней одежды зимой, как правило, невелик. А шансов найти теплую одежду летом еще меньше (искать лучше в интернет-магазинах).

Еще одна сложность - заранее покупать одежду для ребенка. Даже если возьмете ему летние ботиночки на размер больше, вдруг он вырастет на два?

Культурный чес

Совет

Посещайте музеи и галереи в дни открытых дверей.

В чем экономия?

У многих музеев есть один день в месяц, когда вход объявляется бесплатным. К примеру, в Москве каждый месяц проходит «бесплатная музейная неделя». Бесплатный вход - в один из дней третьей недели месяца (подробности уточняйте на сайтах музеев).

Подводные камни

В дни открытых дверей в очереди к этим самым дверям можно провести немало времени. Ну и ковид, к сожалению, пока еще никто не отменял. А народа в «бесплатные» дни в музеях куда больше, чем в обычные. Потому и вероятность заразиться повышается.