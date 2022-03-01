Военная спецоперация на Украине 1 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые главные новости о спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 марта 2022 года.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что это он сохранил НАТО и обеспечил Украину противотанковым оружием. По его словам, если бы его действия не были оперативными и решительными, то "НАТО бы не существовало".

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это возможно "только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности".

Главный итог переговоров России и Украины, прошедших 28 февраля 2022 года, – тот факт, что они состоялись, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что стороны смогли услышать друг друга.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В Раде заявления о вступлении Украины в ЕС названо "историческим моментом".

Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, такое же количество бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов.

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) завершают блокирование Мариуполя, в котором наблюдается скопление большого числа националистов.

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23:15 Байден: о ядерной войне не следует беспокоиться

22:39 Небензя: США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта

22:28 Главы Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС, следует из заявления