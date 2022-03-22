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В мире21 марта 2022 22:08

Украинцы жалуются, что их плохо принимают в Европе

Покинувшие незалежную ждали другого приема от соседних государств, но при этом сами себя ведут отвратительно
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Еврейская община Кракова собирает помощь для украинских беженцев

Еврейская община Кракова собирает помощь для украинских беженцев

Фото: REUTERS

Из Украины бегут. Ищут мирное небо и сочувствие в соседних странах. Однако многие вырвавшиеся украинцы уже жалеют, что покинули свои дома. Оказалось, что их никто не ждет в Европе. О своих неудачах известные и неизвестные украинцы делятся в соцсетях. И просят тех, кто поедет, вести себя прилично, ничего не требовать и молчать.

Украинская блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай решила вывезти свою мать и сестру в соседнюю европейскую страну. В какую именно – не называет. Вероятно, что в Польшу. В первые же дни она столкнулась с тем, что машины с украинскими номерами подрезают на дорогах, на парковках не уступают места.

- Не нужно надеяться, что здесь с распростертыми объятиями встретят и скажут: «Как же здорово, что с наших налогов вам будут платить пособия». Мы хотели припарковаться возле торгового центра, чтобы поесть, я попросила женщину подвинуть свою машину, так она ответила: «Ты будешь указывать в моей стране, что мне делать?», - поделилась блогер Рамина Эсхакзай.

Телеведущую возмутило, что люди в Европе якобы не понимают, что происходит в Украине, и не проявляют жалости. Они хотят жить своей жизнью.

- Сколько едем, но нам еще не встречались на пути хорошие люди. Берите с собой деньги, ни у кого ничего не просите, - посоветовала украинцам Рамина. – Мы еще даже не доехали до конечного пункта, но уже хочу обратно.

Восемь лет Киев молчал и не замечал, что происходило в Донбассе, что творили нацисты, как убивали тысячи людей. Они и сами неохотно принимали беженцев из Донбасса. Унижали, не сдавали им квартиры, принуждали говорить по-украински в магазинах и банках, прокалывали шины, если видели машины с донецкими номерами. Все это было.

А Европа, которая тоже не замечала ужасы киевского режима, вдруг открыла глаза, глядя на поведение беженцев из Украины.

- Когда мы спрашиваем поляков, как проехать? Нам отвечают: «Мы ничего не знаем». С меня взяли штраф в два раза больше за нарушение правил дорожного движения, чем с поляков, - рассказала в соцсетях украинка Татьяна Коваленко.

- Столкнулась с 70% людей, которые не рады нас видеть за границей, 20% - вообще все равно, эмпатии ноль, только 10% реально пытаются хоть чем-то помочь. Хотя я и отказалась от пособий, - рассказывает Светлана Романовская, беженка из Винницы.

Покидать родной дом пришлось Марии Чумак. После начала войны в Донецке она переехала в Киев, а теперь ей снова пришлось уехать – в Польшу.

- Видела много постов о хамском поведении украинцев, которые выехали в Польшу, Чехию, Германию, Молдову. Сейчас со мной в квартире живет еще семь человек. Трое – дети. В доме всегда шумно. Ночью к нам заселили маму с годовалым ребенком. Она приехала почти в 12. Ребенок орал так, что жаловались соседи. Женщина никак его не успокаивала. Отговорка: «Ну, покричит и перестанет». С утра началось «мне все должны», «я же мать», «ну и что, что мой ребенок все громит – он же ребенок», - рассказывает беженка Мария.

Девушка рассказала также, что прибывшие украинцы «перебирают харчами»: то не такие памперсы, то такое они не едят, а такое не носят. Просят «купить трусы подороже, из H&M не хочу», «а почему только дешевые шампуни?».

- Просто опупели. Мы в гостях. Нам предоставили кров и еду. В стране есть свои правила и законы. Да, никто нам ничего не должен. Ребята, если собираетесь ехать за рубеж, пересмотрите свое поведение. От нас зависит то, как будут воспринимать Украину и украинцев в мире. Очень стыдно за своих, - рассказывает Мария.

В соцсетях высказываются и сами поляки, немцы. Они вспоминают, как помогали, как давали рабочие места украинцам всем последние годы, давали кредиты. А теперь оборзевшие украинцы занимаются воровством и расписывают стены в хостелах разными призывами.

- Много случаев, когда приходят мужчины, которые давно здесь на заработках и под видом беженцев берут в волонтерских центрах вещи, еду. Иногда не берут, а просто крадут. По вечерам из машин вытаскивают коробки с гуманитарной помощью. И получается, что вещи идут не мамам с детьми, а непонятно кому. Местные люди и не хотят теперь помогать, - рассказывает волонтер Андрей из Польши.

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