Украинцы жалуются, что их плохо принимают в Европе

Еврейская община Кракова собирает помощь для украинских беженцев Фото: REUTERS

Из Украины бегут. Ищут мирное небо и сочувствие в соседних странах. Однако многие вырвавшиеся украинцы уже жалеют, что покинули свои дома. Оказалось, что их никто не ждет в Европе. О своих неудачах известные и неизвестные украинцы делятся в соцсетях. И просят тех, кто поедет, вести себя прилично, ничего не требовать и молчать.

Украинская блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай решила вывезти свою мать и сестру в соседнюю европейскую страну. В какую именно – не называет. Вероятно, что в Польшу. В первые же дни она столкнулась с тем, что машины с украинскими номерами подрезают на дорогах, на парковках не уступают места.

- Не нужно надеяться, что здесь с распростертыми объятиями встретят и скажут: «Как же здорово, что с наших налогов вам будут платить пособия». Мы хотели припарковаться возле торгового центра, чтобы поесть, я попросила женщину подвинуть свою машину, так она ответила: «Ты будешь указывать в моей стране, что мне делать?», - поделилась блогер Рамина Эсхакзай.

Телеведущую возмутило, что люди в Европе якобы не понимают, что происходит в Украине, и не проявляют жалости. Они хотят жить своей жизнью.

- Сколько едем, но нам еще не встречались на пути хорошие люди. Берите с собой деньги, ни у кого ничего не просите, - посоветовала украинцам Рамина. – Мы еще даже не доехали до конечного пункта, но уже хочу обратно.

Восемь лет Киев молчал и не замечал, что происходило в Донбассе, что творили нацисты, как убивали тысячи людей. Они и сами неохотно принимали беженцев из Донбасса. Унижали, не сдавали им квартиры, принуждали говорить по-украински в магазинах и банках, прокалывали шины, если видели машины с донецкими номерами. Все это было.

А Европа, которая тоже не замечала ужасы киевского режима, вдруг открыла глаза, глядя на поведение беженцев из Украины.

- Когда мы спрашиваем поляков, как проехать? Нам отвечают: «Мы ничего не знаем». С меня взяли штраф в два раза больше за нарушение правил дорожного движения, чем с поляков, - рассказала в соцсетях украинка Татьяна Коваленко.

- Столкнулась с 70% людей, которые не рады нас видеть за границей, 20% - вообще все равно, эмпатии ноль, только 10% реально пытаются хоть чем-то помочь. Хотя я и отказалась от пособий, - рассказывает Светлана Романовская, беженка из Винницы.

Покидать родной дом пришлось Марии Чумак. После начала войны в Донецке она переехала в Киев, а теперь ей снова пришлось уехать – в Польшу.

- Видела много постов о хамском поведении украинцев, которые выехали в Польшу, Чехию, Германию, Молдову. Сейчас со мной в квартире живет еще семь человек. Трое – дети. В доме всегда шумно. Ночью к нам заселили маму с годовалым ребенком. Она приехала почти в 12. Ребенок орал так, что жаловались соседи. Женщина никак его не успокаивала. Отговорка: «Ну, покричит и перестанет». С утра началось «мне все должны», «я же мать», «ну и что, что мой ребенок все громит – он же ребенок», - рассказывает беженка Мария.

Девушка рассказала также, что прибывшие украинцы «перебирают харчами»: то не такие памперсы, то такое они не едят, а такое не носят. Просят «купить трусы подороже, из H&M не хочу», «а почему только дешевые шампуни?».

- Просто опупели. Мы в гостях. Нам предоставили кров и еду. В стране есть свои правила и законы. Да, никто нам ничего не должен. Ребята, если собираетесь ехать за рубеж, пересмотрите свое поведение. От нас зависит то, как будут воспринимать Украину и украинцев в мире. Очень стыдно за своих, - рассказывает Мария.

В соцсетях высказываются и сами поляки, немцы. Они вспоминают, как помогали, как давали рабочие места украинцам всем последние годы, давали кредиты. А теперь оборзевшие украинцы занимаются воровством и расписывают стены в хостелах разными призывами.

- Много случаев, когда приходят мужчины, которые давно здесь на заработках и под видом беженцев берут в волонтерских центрах вещи, еду. Иногда не берут, а просто крадут. По вечерам из машин вытаскивают коробки с гуманитарной помощью. И получается, что вещи идут не мамам с детьми, а непонятно кому. Местные люди и не хотят теперь помогать, - рассказывает волонтер Андрей из Польши.