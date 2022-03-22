«Сбежали из Израиля»: Жасмин с семьей вернулась в Россию

Певица Жасмин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жасмин вернулась из Израиля в Москву и сразу же объявила об этом поклонникам. Певица записала видеоролик, опубликовав его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Артистка пошутила по поводу своего возвращения, напомнив, что когда она улетела в отпуск, в Интернете моментально распространились слухи о ее побеге из России.

- Горячий привет всем, кто так переживал о том, что мы сбежали из России. Официально заявляю, что теперь мы сбежали из Израиля в Россию, - рассказала Жасмин в видеообращении.

В Израиль артистка отправилась с детьми – 10-летней Маргаритой и 5-летним Мироном. В этой стране живет бабушка певицы и другие ее родственники. Жасмин рассказала, что уговорила свою 85-летнюю бабулю приехать вместе с ней в Москву.

- Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами. На самом деле, она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам! – сообщила Жасмин.

Артистка гостила в Израиле вместе с дочкой Маргаритой и сыном Мироном. Фото: соцсети.

Ранее певице пришлось объяснять, что она покинула Россию вовсе не из-за событий на Украине.

- Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь, - написала Жасмин в соцсетях. - В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла.

Жасмин родилась и выросла в Дербенте. В своем посте певица написала, что искренне любит Россию и не собирается никуда уезжать.

- Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали, как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас, - рассказала артистка.