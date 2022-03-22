Вывезшая маму и дочку из Украины Лолита рассказала о планах на будущее

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жизнь Лолиты Милявской начинает входить в привычное русло. Артистка, очень переживавшая за оставшихся в Киеве маму и дочку, наконец-то воссоединилась с семьей. Певице удалось перевезти близких в Москву, и сейчас она может спокойно вернуться к работе. В своем Telegram-канале Лолита рассказала о планах на ближайшее будущее. Впереди у нее запланировано много концертов и спектакль в театре.

- Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу. Пока я точно знаю, что в театре «Модерн» 24 марта — спектакль «Женитьба», «Крокус» - 15 апреля. Остальной график обязательно сообщу, - пообещала поклонникам Милявская.

Артистка вновь выйдет на сцену в гоголевской «Женитьбе». В классической постановке она играет Агафью Тихоновну. Художественный руководитель театра Юрий Грымов уверен: уж кто-кто, а Лолита с ее опытом свадеб и разводов отлично справляется с ролью.

Лолита также поделилась видео, в котором примерила старое платье. Из-за стрессов певица так похудела, что некогда облегающий наряд теперь буквально висит на ней.

- Решила себя снять в старом платье, которое когда-то мне подарила Вивьен Вествуд. И был момент, когда оно мне совершенно не сходилось. А сейчас померила, а оно все висит. Ушивать ничего не буду. Пусть висит: самое главное - здоровье, - считает певица.

Певица перевезла маму и дочку в Москву. Фото: кадр видео.

Артистка не рассказывает, как именно ей удалось перевезти своих близких в Москву, и только упоминает, что в этом ей помогли друзья. Ранее певица опубликовала в соцсетях видео, в котором она благодарит добрых людей за помощь. В ролике Милявская показала свою маму и дочь Еву, которые рядом с ней буквально светились от счастья.

- От всей моей семьи привет всем! И спасибо всем очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы все были тут вместе. Чтобы моя мамочка и дочечка были со мной, - рассказала Лолита. - Очень много хороших людей помогало. Я искренне всем благодарна.