«Моя технология лазерного сканирования промышленных и гражданских объектов изменила геодезию в России», - Победитель Конкурса Сколково Владимир Серков о перспективах развития отрасли

Специальность с трехвековой историей сегодня как никогда актуальна и позволяет сделать международную карьеру. Как, например, это удалось обладателю степени магистра геодезии, генеральному директору компании "Сканинг" Владимиру Серкову. Разработанная им высокоточная методика лазерного сканирования объектов стала настоящим прорывом и применяется крупнейшими российскими и международными компаниями нефтегазового сектора.

От земли до космоса

Внимание к деталям и любовь к точным наукам были с детства, признается Владимир. Его привлекала романтика археологов, работавших на свежем воздухе и использовавших точные расчеты. Хотелось так же, как они, совершать открытия и проводить исследования. Но не в прошлом, а для будущего – создавая новые технологии.

Чтобы получить профессию мечты, Владимир поступил в Институт физики Казанского федерального университета и выбрал популярную специальность - «Космическая геодезия и дистанционное зондирование». Будущая профессия геодезиста, как и археолога, предполагала работу «в полях», была связана с наукой и использованием современного оборудования.

Уже на третьем курсе Владимир начал трудовую деятельность, в полях и на заводах Оренбургской области, выполняя инженерные изыскания для крупных нефтяных компаний. Этот опыт сотрудничества с серьезными заказчиками впоследствии определил направление будущей карьеры.

При выборе темы будущего дипломного проекта, вспоминает Владимир, он впервые познакомился с технологией наземного лазерного сканирования. Она позволяет выполнять трехмерные измерения объектов и получать пространственную 3D модель. Тогда как обычные геодезические методы выдают только двухмерный результат. Преимущества сканирования лазером в высокой деталировке, скорости и точности измерений.

Эта технология открывала для проектирования целый ряд новых, ранее недоступных возможностей. Получаемые результаты в виде облака точек или трехмерной модели можно было быстро передвигать, масштабировать и вращать. При этом сохранялось полное геометрическое соответствие форм и размеров реального объекта.

В России лазерное сканирование для инспекции хранилищ нефти и газа раньше применялось очень редко, объясняет Владимир. Между тем, в стране насчитывались несколько тысяч таких резервуаров, в которых содержались вещества повышенного класса опасности, в том числе нефть и газ, работают резервуары в сложном напряженно-деформированном состоянии, обусловленном одновременным действием гидростатического давления нефтепродукта, значительного перепада температур, ветра, снега и других видов осадков, а также сейсмическими явлениями. Их состояние требовало оперативного и эффективного контроля.

«Необходимо постоянно следить за состоянием этих резервуаров. При помощи лазерного сканирования это можно делать быстро, эффективно и с минимальными трудовыми затратами», - Владимир Серков.

Перспективная для геодезии методика так заинтересовала Владимира, что ему захотелось применить её на практике на объектах в Республике Татарстан для решения разных задач. Метод лазерного сканирования стальных резервуаров он выбрал темой своего дипломного проекта. Исследование молодого ученого Владимира Серкова получило высокую оценку рецензентов - ведущих инженеров-геодезистов авторитетной в Казани проектной компании «Центр ДИС-Проект». Владимир стал бакалавром по геодезии и решил продолжать научную деятельность, внедряя полученный опыт на практике.

Проект международного уровня

Успех в науке Владимир закрепил, став в 2018 году победителем международного конкурса технологических проектов американской компании «Trimble», признанного лидера в области геопространственных технологий. Участниками этого престижного соревнования являются молодые специалисты со всего мира, конкуренция высокая. Владимир представил на суд экспертного жюри собственную методику исследования промышленных резервуаров с применением современного высокоточного наземного 3D — лазерного сканера, с использования модуля Tank и программного обеспечения Trimble RealWorks. Такая технология была впервые применена в России.

В 2019 году Владимир Серков защитил собственный метод уже в рамках национального конкурса УМНИК для молодых ученых Фонда Содействия Инновациям Сколково. Победа в еще одном престижном состязании инженерно-технической мысли, вспоминает Владимир, дала возможность шире взглянуть на свой проект и заложить основу для разработки собственного программного обеспечения для мониторинга нефтяных резервуаров.

Методика лазерного сканирования, которую разработал и внедрил Владимир Серков, позволяет обеспечивать безопасную эксплуатацию и обслуживание резервуаров, оперативно получать точные данные о любых деформациях с точностью до 1 миллиметра.

«Скорость выполнения таких обмеров может составлять всего 20 минут. Методами классической геодезии собрать полный объем качественной и количественный информации в короткие сроки невозможно, а лазерное 3D сканирование позволяет решать такие задачи максимально эффективно», - делится Владимир Серков.

Использование авторской методики и технологии лазерного сканирования Владимира Серкова позволяет повысить качество и скорость проектирования в различных отраслях, исключить ошибки при разработке смежных проектных разделов или при выполнении строительных работ. Это касается не только нефтяной отрасли, но и объектов архитектуры. Как правило, у строительных компаний из-за отсутствия исходных данных для проектирования зданий увеличивается время поиска актуальной конфигурации объекта, происходят дополнительные выезды специалистов проектных отделов на объект. Все это ведет к увеличению стоимости проектных работ и увеличению времени принятия конструктивных решений.

Технология лазерного сканирования позволяет специалисту иметь полное представление о ситуации на объекте, будь то завод или здание, в режиме онлайн. Трехмерную модель можно рассматривать с помощью обычного мобильного устройства. При необходимости, 3D модель дополняется фотографиями для визуального подтверждения и полноты показателей. Экономический эффект от внедрения такой методики, по словам Владимира, достигается за счет ускорения срока инспекций, сокращения человеческих трудозатрат, а также исключения ошибок при проектировании.

Научное признание и бизнес-успех

Экспертное сообщество по достоинству оценило вклад молодого ученого Владимира Серкова в развитие отрасли современной геодезии в России. Его стали приглашать на экспертные конференции и в Казанский федеральный университет в качестве лектора. Он обучал профессиональных работников предприятий нефтегазового сектора возможностям новой перспективной технологии мониторинга резервуаров и хранилищ.

Таким образом, разработанная Владимиром Серковым методика лазерного сканировании была взята на вооружение и получила широкое распространение на объектах «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «СИБУР». Одна из крупнейших проектных организаций в области нефтегазового сектора – «Союзнефтехимпроект» приглашала Владимира Серкова как эксперта для обмерных работ при проектной деятельности в рамках технического перевооружения объектов.

Накопленный опыт позволил Владимиру параллельно заняться собственным бизнесом. Он открыл компанию «Сканинг». Предприятие занимается наземным лазерным сканированием объектов строительства, промышленных зданий нефтегазового и химического сектора, участков дорожного ремонта, при обследовании и реконструкции сооружений архитектурного и культурного наследия. Для реализации таких серьезных проектов Владимир Серков объединил в команду единомышленников профессионалов из разных областей - геодезии, лазерного сканирования, фотограмметрии, проектирования и программного обеспечения. В результате, коллективу удается эффективно совмещать различные инструменты и технологии в виде собственных алгоритмов и методик работы с пространственными данными, начиная с полевого этапа сбора показателей и заканчивая конечной интерпретацией в виде отчетов или трехмерной модели.

Всего за несколько лет компания Владимира реализовала более трёхсот успешных кейсов в России и за рубежом. А сам Владимир Серков получил статус национального эксперта по мониторингу нефтяных резервуаров методом лазерного сканирования. Мировой лидер в отрасли геодезического оборудования и программного обеспечения, компания Trimble Inc. (США) сделала его своим техническим консультантом по маркетинговой деятельности в России.

Применение на практике метода лазерного сканирования, разработанного Владимиром Серковым, серьезным образом изменило отечественную отрасль геодезии – она получила современную технологию, в разы повышающую скорость и эффективность оценки данных. Исчезла необходимость обрабатывать избыток показателей для определения ситуации. Что особенно важно, поскольку речь идет о безопасности объектов газовой и нефтеперерабатывающей отрасли страны, проектировании дорожной инфраструктуры, а также о строительстве и капитальном ремонте жилых зданий.

Останавливаться на достигнутом успехе в карьере геодезиста с репутацией мирового эксперта Владимир не планирует. В этом году он стал одним из авторов-разработчиков нового российского программного обеспечения по обработке данных лазерного сканирования для мониторинга нефтяных резервуаров. Владимир с командой планирует расширить функционал перспективного софта и выходить на новые рынки. Всем, кто собирается выбрать геодезию своей профессией, Владимир Серков советует осваивать новые технологии и не бояться совмещать разные науки.