Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 марта 2022 года: Антисанкционные грузины, потомственные бандеровцы, Зеленский без премии

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 марта 2022 года Фото: Александр КОЦ

Грузины против санкций

В Грузии прошел опрос, согласно которому большинство граждан, высказались за то, что присоединяться к экономическим санкциям против России из-за украинских событий их стране не надо. При том официальный Тбилиси политическую солидарность с Киевом, высказывает, но рвать экономические связи с Москвой не хочет ни в какую. И решение грузинского правительства о неприсоединении к санкциям назвало верным две трети опрошенных сограждан. Неверным его сочли менее трети респондентов.

Как испугать немцев

Украинский лидер обратился по видеосвязи к гражданам ФРГ. Бывший комик сделал «геополитическое» заявление. По его словам, «до войны Киев называли «новым Берлином». А сегодня город на Днепре «собираются захватить русские». Которые не остановятся и, конечно, следом «придут к вам». То есть к немцам. Это эпохальное обращение транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной «Звуки мира». Он проходил у Бранденбургских ворот. О реакции испуганных немцев сообщений не поступало.

Нацизм у бандеровцев в крови

Российское военное ведомство запустило новый исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё. Преступления украинских националистов забвению не подлежат». Представлены документы и факты того, как зверствовали деды и прадеды нынешних неонацистов в вышиванках в годы Великой Отечественной. В открытый доступ выложены свидетельства о массовых преступлениях: издевательствах, грабежах и массовых убийствах жителей Украины разных национальностей, совершенных с особой жестокостью бандеровцами.

Необыкновенный Гена

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко. Этот «врач», призывал к насилию против российских военнопленных - в прямом эфире украинского телеканала. Друзенко дал указание врачам мобильных госпиталей «кастрировать раненых русских солдат». Правда, он быстро отказался от своих слов, но в международный розыск попасть успел. Хотя, скорее всего, найдут его раньше - и воздадут по делам его. Сможет петь в женском хоре потом.

«Стингер» обдурили

Экипаж российского Ми-24, работая по целям в районе Днепра, смог уклониться от прямого попадания выпущенного с позиций ВСУ «Стингера». Ракета переносного ЗРК взорвалась в районе хвостовой балки. Однако винтокрылая машина продолжила полет. После данной атаки минут семь группа вертолетов ВКС России утюжила выявленные украинские огневые позиции. Всего при пересечении Днепра по нашим вертушкам произвели полтора десятка пусков ПЗРК. Но экипажи, перестроившись в два звена и применив тактику «огневой карусели», подавили противника стрелковым и ракетным вооружением, и вернулись на базу без потерь.

Плач «солдат удачи»

В ночь на понедельник в Ровенской области крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки иностранных наемников и украинских нацформирований на полигоне Новая Любомирка. По данным Минобороны РФ, в мир иной отправились более 80 наемников и националистов. Сколько должно прилететь ракет, чтобы до этих рэмбо наконец-то дошло, что их вояж на Украину - это билет в один конец?

Грусть французской булки

Грустит Жюльен Денорманди, глава Минсельхоза Франции. Конфликт на Украине, как он думает, приведет к мировому продовольственному кризису. Заявил об этом Жюльен на встрече министров сельского хозяйства и продовольствия стран ЕС в Брюсселе. «У нас будет возможность пообщаться с нашим украинским коллегой, с которым мы обсудим вопросы поддержки Украины, - сказал Денорманди. - И затронем тему рисков, которые несет конфликт на Украине для международной продовольственной ситуации». Неужели они верят, что эти разговоры с такими людьми спасут от кризиса?

Миротворец без Нобеля

Не порадовали Киев викинги. Не стал Нобелевский комитет передвигать сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы в список смог войти шестой украинский президент. Директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньельстад заявил, что комитет не получал письма с просьбой продлить до конца марта срок на подачу заявок, который истек 31 января. А право предложить собственные кандидатуры у членов комитета было до первого официального заседания. Оно прошло еще 28 февраля. Зеленского на Нобелевскую премию мира попытались выдвинуть ряд европейских политиков 18 марта. Может, его на «Оскара» предложить — за роль президента Васи Голобородько?

Разговор на полтора часа

Утром понедельника полтора часа общались в онлайн формате члены российской и украинской делегаций в процессе очередного раунда переговоров - прежде состоялись три очные встречи в Белоруссии и четвертый раунд был заочным. По данным украинской стороны, после данных переговоров работу продолжили рабочие группы. Кроме некоторого сближения позиций по нейтральному статусу Украины о прочих подвижках в переговорном процесс пока не известно.

Дворкович наказал Карякина

FIDE, которую возглавляет бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, на полгода дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина. Вина экс-претендента на шахматную корону и одного из самых популярных шахматистов мира в том, что он публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. Также данная федерация отказалась от проведения турниров под своей эгидой на территории России и Белоруссии и запретила гимны и флаги этих стран на международных турнирах FIDE.