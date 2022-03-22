Венгрия заблокирует новые антироссийские санкции Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит санкции ЕС на импорт газа из России и уж тем более выступит против обеспечения бесполетной зоны над Украиной или введения в Украину миротворческой миссии.

– Мы не поддержим санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение по рискам войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии, – сказал Сийярто после переговоров с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Столь же трезво глава венгерского правительства оценил и перспективы попыток установить над Украиной бесполетную зону, либо ввести на территорию Незалежной миротворческий контингент.

В первом случае, уверен Сийярто, возникает риск воздушных боев, во втором же – угроза наземной войны. Ни тот, ни другой сценарий не являются для Венгрии приемлемыми.

– Интерес Венгрии ясен: Венгрия хочет оставаться в стороне от этой войны, мы будем придерживаться общей позиции НАТО и отвергать предложения, которые рискуют либо воздушной войной, либо расширенной войной на земле, – приводит Hungary Today высказывание венгерского министра.

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