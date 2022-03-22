Генсек ООН Гутерриш назвал безумием отказ от российский энергоносителей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал возможный отказ стран Запада от российских газа и угля. По его мнению, это путь к «гарантированному взаимному уничтожению».

Говоря о поисках различными странами, стремящимися обрушить экономику России, альтернативы поставок топлива, генсек ООН прежде всего озабочен тем ущербом, который будет нанесен климату Земли.

– Страны могут быть настолько заняты дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения использования такого топлива. Это безумие, – сказал Гутерриш в своем онлайн-выступлении на конференции по устойчивому развитию.

Он уверен, что стратегия по замене российских поставок ископаемых видов топлива крупными мировыми экономиками приведет к возникновению в длительной перспективе зависимости, при которой о сохранении уровня повышения температуры не более чем на 1,5 градуса можно будет забыть.

Кроме того, подобное положение вещей поставит мировую экономику в прямую зависимость от различного рода кризисов и геополитических потрясений, а сама зависимость от ископаемых видов топлива является путем к взаимоуничтожению.

Гутерриш констатировал, что попытки государств снизить зависимость от российских поставок топлива уже обернулись повышенным потреблением и газа, и угля, и вместо сокращения выбросов углерода наблюдается его рост.

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