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В мире22 марта 2022 4:55

Генсек ООН Гутерриш назвал безумием отказ от российский энергоносителей

Антониу Гутерриш уверен, что наносимый климату вред нельзя оправдать никакими санкциями
Юрий МАЙБОРОДА
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал возможный отказ стран Запада от российских газа и угля. По его мнению, это путь к «гарантированному взаимному уничтожению».

Говоря о поисках различными странами, стремящимися обрушить экономику России, альтернативы поставок топлива, генсек ООН прежде всего озабочен тем ущербом, который будет нанесен климату Земли.

– Страны могут быть настолько заняты дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения использования такого топлива. Это безумие, – сказал Гутерриш в своем онлайн-выступлении на конференции по устойчивому развитию.

Он уверен, что стратегия по замене российских поставок ископаемых видов топлива крупными мировыми экономиками приведет к возникновению в длительной перспективе зависимости, при которой о сохранении уровня повышения температуры не более чем на 1,5 градуса можно будет забыть.

Кроме того, подобное положение вещей поставит мировую экономику в прямую зависимость от различного рода кризисов и геополитических потрясений, а сама зависимость от ископаемых видов топлива является путем к взаимоуничтожению.

Гутерриш констатировал, что попытки государств снизить зависимость от российских поставок топлива уже обернулись повышенным потреблением и газа, и угля, и вместо сокращения выбросов углерода наблюдается его рост.

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