Летчик «Аллигатора» рассказал о полетах над Украиной

Вертолет Ка-52 ВКС России. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России публикует интервью с командиром экипажа вертолета Ка-52 (Аллигатор). Военный летчик Александр за время проведения специальной военной операции выполнил 28 боевых вылетов.

- Регулярно летаем, осталось много диверсионных групп в населенных пунктах, приходится помогать. Выполняем задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов, прикрытию транспортно-боевых вертолетов Ми-8, воздушному сопровождению военных колонн с гуманитарным грузом. Полеты проходят на предельно малых высотах, что требует от летчика максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку, - говорит Александр.

Летчик Александр за время проведения специальной военной операции уже выполнил 28 боевых вылетов.

Летчик также сообщает, что современный бортовой комплекс обороны помогает экипажу вертолета обеспечивать огневое воздействие на воздушное судно и своевременно применить защиту от ПЗРК.

В Минобороны России подчеркивают, что широкий спектр авиационных средств поражения вертолета позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях в дневное и ночное время суток.

Ранее военное ведомство сообщило, что за сутки были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией 44 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вашгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

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