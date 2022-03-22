Российские офицеры рассказали, как уничтожают на Украине самолеты и иностранные беспилотники

За отражение нападения противника на командный пункт офицеры представлены к боевой награде. Фото: Министерство обороны РФ

В ходе проведения специальной военной операции боевые расчета заместителя командира батареи, старшего лейтенанта Сергей Овчаренко прикрывают действия подразделений группировки войск, автомобильные колонны материально-технического обеспечения в Черниговской области. Они лишают противника возможности использовать любые летательные аппараты.

Недавно командный пункт подразделений российских войск, прикрываемый расчетом зенитного ракетного комплекса «БУК-М3» под руководством Сергея Овчаренко, подвергся нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Наступление националистов на позиции российских подразделений сопровождалось атаками с воздуха вражеской авиации, в том числе беспилотными летательными аппаратами «Байрактар».

Вот, как об этом рассказывает сам офицер: «В процессе ведения боевой работы расчет ЗРК «БУК-М3» обнаружил атакующую воздушную цель которую взял на сопровождение и уничтожил из комплекса, - рассказывает Сергей Овчаренко. - Боевой расчет ЗРК «БУК-М3» должен был совершить противоогневой маневр, но обнаружил второй самолет, который заходил на его позицию и прикрывая подразделение российских войск проявив стойкость, выдержку сопроводил и уничтожил вторую цель. По итогам противовоздушного боя было уничтожено два штурмовика противника - Су-25 Вооруженных сил Украины».

Старший лейтенант доволен безотказной работой ЗРК «БУК-М3». Говорит, что комплекс отлично отрабатывает все виды целей, в том числе при условии постановки помех.

- Противовоздушный бой очень скоротечен, счет на минуты, а то и меньше. Мы прикрываем наши подразделения, поэтому приходится быстро принимать решения. Если бы мы меняли позицию после первого пуска, авиация противника могла нанести удар по прикрываемым нами подразделениям, - отмечает офицер.

Командир дивизиона Альберт подчеркивает, что в последнее время приходится больше работать по беспилотным летательным аппаратам, в том числе иностранного производства. Комплекс «Бук» гарантировано их обнаруживает. Дивизион уже уничтожил свыше 20 воздушных целей.

- Противник активно применяет помехи, но аппаратура комплекса позволяет гарантировано их нейтрализовать и успешно провести свою работу, - подчеркивает Альберт.

За отражение нападения противника с воздуха на командный пункт офицеры представлены к боевой награде.

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