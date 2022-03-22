Украинским подросткам нацистская идеология вдалбливается через школьные учебники

Львов. Старшеклассники во время обучения стрельбе в тире Нацгвардии Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните, как мы поражались, читая про «творения» украинских псевдоисториков про «украино-персидские войны» древности, про выкапывание «древними украми» Черного моря или даже "свидетельства" древних греков о величии и мощи древней украинской нации. Нам все эти изыскания казалось настолько очевидно глупыми и фейковыми, что, как тогда казалось, хватало лишь указания на них, дабы понять всю тщетность подобных попыток.

Но все оказалось гораздо серьезнее.

В школьной библиотеке освобожденной Волновахи нашлись украинские учебники для выпускного 11-го класса по предмету "Защита Отчизны". В российских учебных программах нет ничего подобного. Некоторые сравнивают с ОБЖ в российских школах, но тут, скорее, можно вспомнить курс Начальной военной подготовки (НВП) в старших классах во времена СССР. И то – в НВП знакомили учащихся с устройством автомата Калашникова, учили надевать противогаз, но не вдалбливали в головы никаких идеологических постулатов.

Обложка украинских учебников по дисциплине "Защита Отчизны".

Совсем другое дело официальные украинские учебники – тут есть не только схемы устройства РПГ, пулемета и автомата Калашникова, пистолета Макарова, инструкции по обработке огнестрельных ран и остановке кровотечений после ранений, но и тактические схемы построения обороны и атаки воинских подразделений НАТО. Украинских старшеклассников знакомили с планированием медицинского обеспечения механизированного батальона, инструкцией по сохранению психического здоровья военнослужащих и так далее. Что и неудивительно, поскольку в списке используемой литературы, который, как обычно, приводится в конце, присутствуют ссылки на различные пособия НАТО и США. После каждого параграфа список вопросов, на которые должны ответить ученики, и заданий, которые им предлагается выполнить.

Украинских старшеклассников обучают "тактическим схемам НАТО".

Но особо хочется отметить, что наряду со всеми этими навыками и знаниями, которые вроде как должны были повысить выживаемость школьников, отдельные места и даже целые параграфы посвящены "необъявленной гибридной войне России против Украины". Тут есть все, включая фотоиллюстрации задержаний "сепаратистов-террористов", действующих "по указанию российских кураторов", "злодеяний агрессора против народа Украины" и так далее. Нет лишь не фейковых, а настоящих злодеяний украинских военных и нацистов из добробатов против населения Донбасса, упоминаний бомбардировок городов и поселков ДНР и ЛНР, "которые, кстати, называются "террористическими", хотя официально Киев их таковыми так и не признал. Но, вы же понимаете, что школьники в силу возраста не не всегда задаются такими вопросами. Подросткам и юношеству главное – заложить в голову информацию и "нужный" кукловодам взгляд на мир. А они уже сами все впитают и будут искренне так считать и уверенными в своей правоте.

В учебниках акцентируется внимание на "злодеяниях агрессоров против народа Украины".

Совершенно ложные идеалы, милитаризация сознания, нацистская идеология для обработки школьников-старшеклассников – это и есть суть данных учебников. Вкупе с мощнейшей накачкой в нацистских лагерях для детей и подростков — все это отучает обычных подростков рассуждать самостоятельно.

А вы говорите: древние укропитеки, Черное море, персидско-украинские войны... Многих нынешних молодых и не очень украинцев уже успешно переформатировали. Авторы обычных школьных учебников и украинские СМИ постарались.

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