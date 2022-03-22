Минобороны России: группы «ночных охотников» уничтожают боевую технику украинских националистов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

- В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что каждое утро с Украины на военные аэродромы возвращаются группы «ночных охотников», состоящих из вертолетов Ка-52 и Ми-28н. Они уничтожают боевую технику украинских националистов.

Только в ходе крайних ночных ударов ими было уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР.

При этом наши войска противовоздушной обороны (ПВО) вести разведку украинским националистам не дают: в минувшую ночь российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

По всей линии фронта российские войска показывают хорошее продвижение.

- Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. А группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. В направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров, - сообщил объективные данные Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты совершения насильственных действий в отношении мирных жителей в Николаевской области Украины.

Боевики территориальной обороны Украины начали проводить обходы домовладений в крупных населенных пунктах Николаевской области. Под угрозой расстрела заставляют мужчин записываться в свои ряды, а за отказ расстреливают на месте.

Бастрыкин получил следователям собрать информацию о наиболее одиозных националистов из числа украинских националистов, которые орудуют в Николаевской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

По словам представителя Минобороны России за сутки подразделения Донецкой Республики развили отличный темп наступления. Они уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладели населенными пунктами: Славное, Трдовское, Шахта Челюскинцев и Марьинка. За день в данном районе они уничтожили три танка, сожгли 4 БМП, 4 орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости.

Не отстают и подразделения народной милиции Луганской Республики. Они установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровкой, Степное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают добавить разрозненные силы 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.

За ночь ими было уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

230 - беспилотных летательных аппаратов.

181 - зенитный ракетный комплекс.

1528 - танков и других боевых бронированных машин.

154 - установки реактивной системы залпового огня.

602 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1312 единиц специальной военной автомобильной техники.

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