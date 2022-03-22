Пиренейский коллапс: улицы испанских городов оккупированы протестующими против высоких цен фермерами

Европейские санкции против России все более гулким эхом отзываются и на самих странах ЕС, введших их. Фото: REUTERS

Европейские санкции против России все более гулким эхом отзываются и на самих странах ЕС, введших их. Одним из наиболее пострадавших государств оказалась Испания, чья экономика и до начала специальной военной операции на Украине была не в лучшем состоянии, а теперь вообще трещит по швам.

В понедельник в Мадриде прошла акция протеста местных фермеров, в которой приняли участие более 150 тысяч человек. Одетые в оранжевые жилеты работники сельского хозяйства устроили «марш недовольства», требуя сделать хоть что-то с неконтролируемым ростом цен на топливо. Сама акция развивалась как «снежный ком». Сначала на улицы решил выйти работники транспортного профсоюза, затем об их поддержке объявили дальнобойщики, а потом и фермеры решили не оставаться в стороне.

- Мы прекратили работу, потому что не можем позволить себе продолжать терять деньги. Но ситуация достигла такого накала, что вы уже можете заметить проблемы с поставками, а фабрики и крупные компании вынуждены закрываться, потому что у них закончились запасы, - заявил глава общественной инициативы Национальная платформа по защите транспорта Мануэль Эрнандес.

Одновременно в понедельник испанские дальнобойщики объявили о начале бессрочной забастовки и начали перекрывать дороги королевства. В результате возникли проблемы с доставкой топлива на АЗС, и не которые заправки стали закрываться просто потому что у них закончилось топливо. Например, компания Plenoli объявила о том, что временно приостанавливает работу некоторых своих автоматизированных станций из-за проблем с запасами горючего.

Как пишет «La Razon», Национальная ассоциация владельцев автоматизированных АЗС заявила, что властям надо что-то срочно сделать в топливной сфере, иначе «к концу марта это может иметь разрушительные последствия для населения Испании».

Но бензин – не самое страшное, что может произойти, ведь впереди и рост цен на продукты и коммунальные услуги. Как писала КП, в Европе подорожает буквально все: еда, электричество, удобрения, металлы, бытовая химия. Кстати, в некоторых городах Испании уже проходят протесты со слоганами «самое дорогое электричество в истории» и «электроэнергия по цене икры».

Понять жителей королевства можно, ведь в стране регулярно растут цены на все виды энергии, которые только в прошлом году увеличились на 72% - один из самых высоких показателей в ЕС. А в последние недели, как сообщает портал "Forococheselectricos", некоторые поставщики иногда поднимали стоимость даже до 900 евро за мегаватт-час, , правда потом спохватились и сейчас он стоит "всего" около 200-220 евро, при том, что себестоимость производства на АЭС составляет 18 евро, а на ГЭС – 3 евро.

Сложная ситуация с энергоресурсами вынуждает выходить на улицы не только испанских фермеров, но и людей по всей Европе. Во Франции проходят «протестные автопробеги» из тракторов, грузовиков, такси и карет скорой помощи, то есть всех тех, кто зависит от бензина. В Германии «караваны недовольства» объединяют множество дальнобойщиков.

Пока рецепт решения проблемы у властей ЕС ровно один – «надо меньше кушать и медленнее ездить». Например, как пишет «Zeit», руководитель Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман ради экономии бензина предложил ограничить скорость автомобилей на скоростных магистралях ФРГ до 100 км/ч, а в городах – до 30 км/ч. И даже при таких мерах Хоффман признает, что решить проблему роста цен на энергию решить не удастся.