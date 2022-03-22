"Готовьте черные платки": украинская телеведущая пригрозила женам российских военных

В эфире своей авторской программы 48-летняя украинская журналистка Наталья Мосейчук обратилась к женам российских летчиков

В эфире своей авторской программы 48-летняя украинская журналистка Наталья Мосейчук обратилась к женам российских летчиков: «Вы должны бояться за своих мужей. Рано или поздно наша месть вас найдет. Рано или поздно вы станете вдовами, а ваши дети сиротами. Месть украинцев найдет вас и на курортах Египта, и Турции. Готовьте себе черные платки…» Публичным агрессивным высказыванием уже заинтересовались следователи России и возбудили уголовное дело «за ненависть» против Натальи Мосейчук и в скором времени она будет объявлена в международный розыск.

- В ее публичных выступлениях содержатся признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Телеведущая Мосейчук в эфире украинского телевизионного канала, используя свое служебное положение, публично призывала к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в адрес российских летчиков, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, а также членов их семей, - отреагировали в Следственном комитете России.

Сама же Наталья Мосейчук гордится своими высказываниями и, похоже слова украинского олигарха Игоря Коломойского сбываются. Месяц назад он говорил, что телеведущая может пойти в президенты, но утвердительно не сказал, будет ли ее поддерживать. На вопрос о возможности идти в президенты, Мосейчук говорила, что «у нас каждый президент».

Телеведущая родилась в 1973 году в Теджене Туркменской ССР. Отец – военный, мать – педагог. Училась в Житомирской области, вела в 1997 году утреннюю программу на канале «Интер», пока не случился первый Майдан – он изменил Наталью Мосейчук. Она ушла в 2003 году работать в новости на «5 канал», принадлежащий Петру Порошенко, который даже ставши в 2014 году президентом не стал продавать телеканал. Мосейчук накрывала политическая повестка, она стала автором проекта «Скрытая жизнь» и рассказывала о жизни политиков, брала интервью у Владимира Зеленского и считает его выдающимся человеком. Нынешний президент говорил ей о своем самом большом желании - остановить войну, но сам продолжает просить у Запада оружие. Интересно, почему она не обратилась к Владимиру Зеленскому и не уточнила, почему же он так и не остановил войну? Он мог это сделать еще в мае 2019 года, тогда бы и Наталья Мосейчук, возможно, не дошла бы до экстремизма.

- Она рассказывает о будущих расправах над женами и детьми военнослужащих России. Все, что нужно знать о политике и стратегии Зеленского, - высказался Илья Кива, народный депутат IX созыва от фракции Опозиционная платформа.

- Дети и женщины должны быть вне политики. Как может призывать к убийству и угрожать женщина женщине? Это невыносимая жестокость по отношению к русским. А ведь никто из российских телеведущих не призывал убивать украинцев, женщин и военных, - высказалась в ответ Марина Ким, телеведущая «Первого канала».

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук и сама мать двоих детей. Старшего сына она заранее готовила к переезду в Европу – отправляла на языковые курсы в Вену, а после он поступил в один из австрийских университетов. Неужели в Киеве не нашлось ни одного достойного ВУЗа? Просто некоторые украинцы только на словах любят свою страну, носят вышиванки, но мечтают жить и работать в Европе. Украина для них – временная площадка, поэтому «пока живешь здесь – нужно подстраиваться под нынешнее правительство», а как только скопил капитал, то можно собирать чемоданы.