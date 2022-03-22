Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гуманитарной помощи

Военнослужащих отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили гуманитарную помощь в город Купянск Харьковской области.

- Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло.

Во время проведения гуманитарной акции безопасность обеспечивали сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии, - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Отметим, что пока одни Росгвардейцы совершают гуманитарные рейсы по населенным пунктам, другие освобождают дома мирных граждан от членов националистических формирований, штурмуют укрепленные объекты, где засели вооруженные до зубов неонацисты и уголовники.

Ранее kp.ru сообщал о доставке 8 тонн гуманитарной помощи в освобожденный от националистических батальонов город Балаклея Харьковской области.

В военном ведомстве отмечают, что из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны украинских националистов жители Харьковской области с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

Граждане боятся подниматься в квартиры, выходить на улицу, чтобы приобрести продукты. Российские военнослужащие разносят продукты по подвалам жилых домов, чтобы поддержать людей.

Напомним, в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме.

Штаб оказывает всестороннюю гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечивает безопасную эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.