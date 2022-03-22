Россия отказалась от мирных переговоров с Японией: Что это значит

Фото: EAST NEWS

В понедельник МИД России заявил об отказе продолжать переговоры по мирному договору с Японией в ответ на недружественные шаги Токио и введение им антироссийских санкций. Это решение российская сторона обосновала невозможностью в нынешних условиях «обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, а также о выходе России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Москва вдобавок блокирует продление статуса Токио в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В некоторых головах столь жесткие шаги России в отношении Японии даже вызвали некоторую сумятицу: как же так, ведь если мы выходим из переговоров по мирному договору с японцами, то что получается, мы с ними в состоянии войны?

- У нас состояние войны было прекращено еще в 1956 году, когда СССР и Япония подписали совместную декларацию и установили дипломатические отношения, - прокомментировал для kp.ru предпринятые российским МИД шаги заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов. - Поэтому никаких практических последствий в юридической плоскости это не принесет. Конечно, политическая атмосфера российско-японских отношений будет ухудшена, но они и без того были на довольно низком уровне.

2006 год. Выступление главы МИД Японии Таро Асо на мероприятии, посвященном ежегодному "Дню северных территорий". Фото: EAST NEWS

Переговоры фактически не ведутся уже достаточно давно, поясняет Дмитрий Стрельцов. Никаких перспектив решения проблемы мирного договора между двумя странами не просматривается уже несколько лет. Даже когда четыре года назад при премьер-министре Абэ предложили решить вопрос на основе декларации 1956 года, Москва озвучила свою позицию: Япония сперва должна признать принадлежность южных Курил России как итог Второй мировой войны. Но в Токио с этим были категорически не согласны, поэтому и перспектив заключения мирного договора с тех пор практически не просматривалось.

А вот решение России отменить безвиз для поездок на южные Курилы японцам, когда-то проживавшим там и для их потомков, неизбежно приобретет в Японии антироссийскую направленность, считает Стрельцов. Ведь безвиз позволял японским гражданам беспрепятственно посещать могилы предков, и теперь его отмена будет представлена как антигуманный шаг со стороны Москвы.

Так что при более внимательном рассмотрении принятых в нашем МИД решений становится очевидным, что в значительной мере они - просто констатация дипломатического тупика, куда уже давно зашли не имевшие перспектив из-за территориальных претензий Японии переговоры о мирном договоре. А отказ японцам в безвизе и совместной хозяйственной деятельности на островах - вполне оправданный ответ на уже второй пакет антироссийских санкций, принятых Токио. Но ждать, что японцы попробовали бы проводить в отношении нас в свете событий на Украине какой-то иной курс, отличающийся от американского, было бы наивно. Не забудем, что эта страна до сих пор находится под фактической оккупацией Соединенных Штатов.

Вот почему, как разъяснил Дмитрий Стрельцов, наши отношения с Японией полностью зависят от отношений России с США и странами «большой семерки». И ожидать, что Москва и Токио начнут искать компромисс до того, как будет ясен итог нынешнего противостояния России с Западом, не стоит.