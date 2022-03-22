Изуверы и палачи на Украине начали извиняться за свои призывы к расправам над русскими людьми

Геннадий Друзенко о своих высказываниях: "Это были эмоции". Фото: YouTube

Как им было хорошо позавчера. Главе погранслужбы Сергею Дейнеко, который клялся убивать всех русских – женщин, детей, стариков. Хорошо было руководителю мобильного госпиталя Геннадию Друзенко, который в эфире телеканала "Украина 24" некогда российскому телеведущему Евгению Киселеву и миллионам украинцев рассказывал, что дал приказ своим врачам "кастрировать российских военнопленных, потому что они тараканы, а не люди". А Евгений Киселев, бывший на НТВ "гигантом мысли" одобрительно причмокивал и ничего против этого не имел против. Ему тоже было хорошо, похоже. Всяким там Арестовичам обоего пола, что призывали к "рельсовой войне", в том числе, в Белоруссии, к резне русских (на Украине ведь их тоже очень много), к мести, к изуверствам тоже было хорошо. Их грели озвучиваемые ими мысли и обещания будущих кар и мести, возвеличивая эти ничтожества в собственных глазах.

Телеканал Рината Ахметова "Украина 24", осознав сразу после окончания передачи Киселева, что только что в эфире прозвучало откровенное признание в самом настоящем военном преступлении, постарался оперативно убрать запись со своего Ютуб-канала, но было уже поздно. Автора чудовищных слов, который руководит украинским "мобильным госпиталем", опознали, и его откровения зафиксированы. Его в сети, кстати, уже прозвали "украинским доктором Менгеле" (кто не знает, знаменитый нацистский врач-палач, проводивший нечеловеческие по жестокости опыты над заключенными в концлагере Освенцим).

Как им плохо стало на следующий день. Дейнеко объявил, что его взломали, и он такого не говорил, а это от его имени якобы выплеснула фейк российская пропаганда.

А вот нацисту-изуверу, новому украинскому "доктору Менгеле" Геннадию Друзенко такая отмазка не подходила. Сам светил в эфире мордой своего лица. Но поплохело ему сразу, как только прошла информация, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении него уголовное дело.

- Это были эмоции, - покаялся он на своей странице в соцсети (а почему не в телеэфире с тем же ведущим на том же канале - ?) и дальше продолжил, что они, мол, всех лечат и никого не калечат.

Думаете, им стало стыдно? Как бы не так. Ответ, почему они стали извиняться, дал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который буквально пару дней назад призывал к "рельсовой войне" и уже успел запустить пару фейков на эту тему.

Арестович призвал воздержаться от призывов к убийствам, к документированию (фотографированию и съемкам) расправ над пленными, изуверств и от прочих действий, которые могут "негативно сказаться на имидже Украины" среди партнеров. То есть пытать и убивать он «разрешил», но хвалиться этим, да еще публично, не стоит. Разрушает образ "невинной жертвы".

А еще, конечно, им сейчас очень страшно. Фотографа, который опубликовал постановку якобы удара по Мариупольскому роддому, украинский спецназ переодел в халат врача, запихнул к беженцам и помог ему выбраться. Можно сказать, ему сильно повезло, потому что в противном случае он должен был погибнуть, чтобы ничего не рассказать. Ничего, главное, что жив, придет время – расскажет.

Им сейчас очень страшно. Что на всех им врачебных халатиков не хватит.