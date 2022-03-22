Открыта регистрация представителей СМИ на ПМЭФ-2022

Фото: Александр ГЛУЗ

С 21 марта по 13 мая 2022 г. открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум - 2022 пройдет с 15 по 18 июня.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе «СМИ».

Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.

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