Зеленский затягивает время перед неминуемой капитуляцией

Давно заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан. Фото: REUTERS

Давно заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан. Можете себе представить, чтобы нацистская верхушка в Третьем Рейхе в мае 1945-го решила провести референдум о капитуляции? И я не могу. Но предложение главы Украины выглядит именно так.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов с Россией», - это он и о демилитаризации, и о денацификации, и о признании Крыма с Донбассом. Тяжела оказалась ноша президентская, без народа никак не справиться. Это ведь не русский язык запретить, вычеркнув его носителей из списка коренных народов. И не телеканал закрыть. Тут можно и с людьми посоветоваться.

А как это сделать в нынешних условиях, когда более двух миллионов человек бежали из страны. Да и военное положение не предполагает никаких плебисцитов. Получается надо его отменять. А как, если армия участвует в боевых действиях, упирается, пытается контратаковать (безуспешно). Все-таки речь идет не о бармалеях из пустыни, а о государстве, в котором за 8 лет через зону АТО прогнали все войска.

Но они сейчас несут большие потери. Они разбиты на несколько секторов и организованно выступить не могут. У них не осталось резервов, если не считать гражданских, которым раздали оружие. Ну это так себе резерв.

Морально-психологический климат в ВСУ хромает. Я не об идеологически мотивированных националистах, а о простых солдатиках-мотострелках, которые сдаются по 70 человек, как на днях под Киевом.

Сейчас на командные должности назначают зеленых выпускников военных вузов, а где-то - курсантов. Они, конечно, пропагандой прокачаны до ушей, но этого мало для того, чтобы долго противостоять армии РФ. Силы кончаются, и брать из неоткуда. Там, где серьезно упираются - это на морально-волевых. Потому что в сущности такие же русские, только называют себя украинцами: ни шагу назад, не отступать и не сдаваться - это в крови. Но это - сопротивление обреченных.

И им, как воздух, нужна передышка, которую и пытается выторговать Зеленский. передышку для военных и, конечно, для себя. Ведь он прекрасно понимает, что компромиссы с Россией возможны только после смены власти и жесткой люстрации тех, кто проводил антирусскую и антироссийскую политику. А она, смена, грозит ему в том числе и уголовным преследованием. Вот и пытается торговаться до последнего.

Впрочем, даже не это самое страшное. Проблема в том, что Зеленского очень сложно заподозрить в самостоятельности. И все решения он принимает с оглядкой на своих западных кураторов. А то и под их непосредственную диктовку. Запад заинтересован, чтобы Россия участвовала в боевых действиях как можно дольше – это отличная возможность ослабить Москву. И Западу плевать на жертвы, которые принесет этот конфликт в случае его затягивания. Капитуляцию подписывать рано или поздно все равно придется. Вопрос, какой ценой она обойдется Зеленскому.