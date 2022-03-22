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Политика22 марта 2022 11:37

Зеленский затягивает время перед неминуемой капитуляцией

Наш колумнист Александр Коц — о предложении президента Украины вынести вопрос компромиссов с Россией на референдум
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Давно заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан.

Давно заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан.

Фото: REUTERS

Давно заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан. Можете себе представить, чтобы нацистская верхушка в Третьем Рейхе в мае 1945-го решила провести референдум о капитуляции? И я не могу. Но предложение главы Украины выглядит именно так.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов с Россией», - это он и о демилитаризации, и о денацификации, и о признании Крыма с Донбассом. Тяжела оказалась ноша президентская, без народа никак не справиться. Это ведь не русский язык запретить, вычеркнув его носителей из списка коренных народов. И не телеканал закрыть. Тут можно и с людьми посоветоваться.

А как это сделать в нынешних условиях, когда более двух миллионов человек бежали из страны. Да и военное положение не предполагает никаких плебисцитов. Получается надо его отменять. А как, если армия участвует в боевых действиях, упирается, пытается контратаковать (безуспешно). Все-таки речь идет не о бармалеях из пустыни, а о государстве, в котором за 8 лет через зону АТО прогнали все войска.

Но они сейчас несут большие потери. Они разбиты на несколько секторов и организованно выступить не могут. У них не осталось резервов, если не считать гражданских, которым раздали оружие. Ну это так себе резерв.

Морально-психологический климат в ВСУ хромает. Я не об идеологически мотивированных националистах, а о простых солдатиках-мотострелках, которые сдаются по 70 человек, как на днях под Киевом.

Сейчас на командные должности назначают зеленых выпускников военных вузов, а где-то - курсантов. Они, конечно, пропагандой прокачаны до ушей, но этого мало для того, чтобы долго противостоять армии РФ. Силы кончаются, и брать из неоткуда. Там, где серьезно упираются - это на морально-волевых. Потому что в сущности такие же русские, только называют себя украинцами: ни шагу назад, не отступать и не сдаваться - это в крови. Но это - сопротивление обреченных.

И им, как воздух, нужна передышка, которую и пытается выторговать Зеленский. передышку для военных и, конечно, для себя. Ведь он прекрасно понимает, что компромиссы с Россией возможны только после смены власти и жесткой люстрации тех, кто проводил антирусскую и антироссийскую политику. А она, смена, грозит ему в том числе и уголовным преследованием. Вот и пытается торговаться до последнего.

Впрочем, даже не это самое страшное. Проблема в том, что Зеленского очень сложно заподозрить в самостоятельности. И все решения он принимает с оглядкой на своих западных кураторов. А то и под их непосредственную диктовку. Запад заинтересован, чтобы Россия участвовала в боевых действиях как можно дольше – это отличная возможность ослабить Москву. И Западу плевать на жертвы, которые принесет этот конфликт в случае его затягивания. Капитуляцию подписывать рано или поздно все равно придется. Вопрос, какой ценой она обойдется Зеленскому.

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