Пейте свежее, из бидона: у производителей «долгоиграющих» молочных продуктов и соков возникли проблемы с упаковкой

Производители соков и молока заявили о росте цен на упаковку из-за санкций Фото: Ксения Высотина

Производители соков и молока грозят срывом поставок. Причина выглядит вроде бы ерундовой — возник дефицит упаковки. Для молочки и соков длительного хранения используется так называемый тетрапак — это многослойная упаковка из картона, полиэтилена и фольги. Она в основном импортная или из импортных компонентов. Сейчас цепочки поставок из Европы по тем или иным причинам нарушились, вот и возникли проблемы.

В Минпромторге утверждают, что у производителей пока достаточно запасов упаковочных материалов и сырья для них. Кроме того, из трех основных зарубежных поставщиков антисептической упаковки (типа тетрапак) с нашего рынка ушел только один — норвежская Elopak. Главный же производитель — та самая Tetrapak, от которой и пошло название «долгоиграющих» пакетов для молока и соков, - пообещал не отыгрываться на таких вещах, как продукты питания, и продолжить работу с российской пищевой промышленностью.

Тем не менее производители продуктов подтвердили сайту kp.ru, что проблема существует.

-И она не только с тетрапаком, но и, например, со «стаканами» под молочную продукцию, которые делались из европейского картона, - рассказал президент группы компаний «Кабош» (агропромышленный холдинг) Дмитрий Матвеев. - Главная проблема — цены на упаковку выросли в разы. Нарушены цепочки поставок, деньги не перевести, идет волна ажиотажа и, естественно, многие компании, которые занимаются упаковкой, пересмотрели цены.

Пока в Минпромторге обещают, что скоро уже поступит первая партия отечественного белого пищевого картона, которым можно заменить европейский, в Госдуме предложили разливать молоко и соки в стеклянные и пластиковые бутылки. Или вообще в бидоны — как было в советские времена. Ведь жили же как-то…

«КП» уже как-то писала, почему нынче сложно возвращаться «к бидонам» - в частности, придется пересматривать некоторые действующие санитарные нормы. Кроме того, срок годности такой разливной и развесной продукции очень короткий, надо выпивать и съедать фактически сразу. Привычные оптовые закупки на всю рабочую неделю отменяются. Что касается бутылок…

-Замена на стекло и пластик? Говорю сразу, это нереально, для этого необходимо совершенно другое оборудование, - утверждает Дмитрий Матвеев. - Упаковку тетрапак вообще ничем не заменишь - бизнес построен на том, что вы покупаете «у них» машины, которые работают только на «их» картоне. Скорее всего, в ближайшее время будет ухудшаться качество упаковки (чтобы резко не повышать цены на молочную продукцию — Ред,), пока не найдем адекватных поставщиков.

То, о чем говорит наш эксперт, касается в первую очередь продуктов длительного хранения. То есть, например, ультрапастеризованного молока — для производства которого используется супер-пупер высокотехнологичное оборудование (естественно, зарубежное). Для молока с коротким сроком хранения — 5-7 дней — многослойная антисептическая упаковка не нужна, оно и так чаще всего разливается в пластиковые бутылки. Не исключено, что в выигрыше сейчас могут оказаться небольшие предприятия или фермерские хозяйства без сложных технологий — им проще «переобуться» на ходу.