Импортозамещение лекарств и создание технопарков: рассказываем о новых мерах правительства по поддержке экономики

Правительство России разработало новые предложения по поддержке экономики. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство разработало новые предложения по поддержке экономики. Об этом сообщил во вторник премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Напомним, ранее правительство одобрило план первоочередных действий в экономике. Для того, чтобы его реализовать, сейчас оперативно вносятся изменения в законы и нормативные акты. Как отметил Мишустин, это происходит практически ежедневно.

Итак, что еще предлагает кабмин:

1. Правительство намерено поддержать импорт лекарств и медицинских изделий в Россию. Будет упрощена их регистрация и закупочные процедуры. Ускорится импортозамещение. Кроме того, кабмин предлагает субсидировать процентные ставки по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам лекарств.

2. Будет расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Как рассказал Мишустин, сейчас субсидии получают только 10 регионов с наиболее сложной социально-демографической ситуацией. Теперь число таких регионов предлагается увеличить вдвое. По словам Мишустина, это позволит большему числу компаний получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.

3. Меры поддержки коснутся и электроэнергетики. Правительство поддержит компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности, но теперь не смогут в срок этого сделать. С таких компаний по закону должны брать штрафы и пени. Правительство решило этого не делать и позволить компаниям позже ввести энергообъекты в эксплуатацию.

4. Малому и среднему бизнесу будет проще заключать офсетные контракты по госзакупкам. Минимальный входной порог по объему инвестиций будет снижен с 1 млрд. до 100 млн. рублей. Офсетные контакты заключаются на поставку товара для обеспечения госнужд. Поставляемый товар должен быть российского производства. Офсет заключается на срок до 10 лет.