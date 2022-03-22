Видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ опубликовало Минобороны России

По тщательно замаскированной позиции украинских националистов был нанесен точечный удар реактивной системой залпового огня

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины.

- Огневые позиции артиллерии ВСУ скрытые в лесном массиве были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего оператор беспилотника скорректировал по ним точный удар, - сообщили в Минобороны.

Отметим, что ночью в небе Украины работают группы «ночных охотников» на боевых вертолетах Ка-52, которые имеют все необходимые средства обнаружения и уничтожения противника.

Только за прошедшую ночь боевые пилоты уничтожили 9 украинских танков, 7 бронетранспортеров и 137 военных объектов

При этом наши войска противовоздушной обороны (ПВО) вести разведку украинским националистам не дают: в минувшую ночь российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Отметим, что практически по всей линии соприкосновения с противником уничтожены базы с топливом. Ни о каких серьезных маневрах украинской бронетехники уже речи быть не может. Скоро украинская бронетехника превратиться в памятники.

Выведена из строя не только тыловое снабжение украинских националистов, но практически вся система управления и связи. Без нее любое любая армия превращается в стадо дезориентированных махновцев.