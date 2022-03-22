Яхты российских миллиардеров арестовывают десятками, но Абрамович пока уходит от погони

В Бодруме яхту Романа Абрамовича атаковали украинские яхтсмены. Фото: Кадр видео

Запад продолжает охоту за собственностью российских миллиардеров. Своеобразный рекорд установила таможня Финляндии, которая сообщила о задержании 21 яхты — все они могут принадлежать россиянам, попавшим под санкции ЕС и США. В конце прошлой недели власти предупредили работников доков, где были пришвартованы судна на зиму, что яхты запрещено перемещать куда-либо. Если таможне удастся доказать принадлежность яхт гражданам России, указанных в санкционных списках, то они могут быть арестованы.

Как сообщает местная пресса, накануне сотрудникам таможни уже удалось установить причастность подсанкционного владельца одной из яхт. Его имя не раскрывается.

Также о задержании 72-метровой яхты сообщили власти Гибралтара. Ее владельцем может оказаться миллиардер, председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, пишет Reuters. Ее бизнесмен приобрел в 2013 году за 75 млн долларов.

Спустя несколько дней после начала специальной военной операции России по защите Донбасса яхта Axioma под мальтийским флагом покинула остров Антигуа в Карибском море, пересекла Атлантику и 21 марта прибыла в Гибралтар, где была задержана.

«На данный момент судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения», - отмечают местные власти.

Целое морское сражение развернулось в понедельник у берегов турецкого Бодрума. Юношеская команда яхтсменов из Одессы помешала пришвартоваться 145-метровой яхте Solaris, чьим владельцем с 2021 года числится миллиардер Роман Абрамович. Сообщается, что после инцидента подростков и тренера задержала местная полиция. Отметим, что яхте экс-владельца «Челси» пока удается счастливо избежать ареста в результате маневров по различным морям планеты.