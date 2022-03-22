Навального суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима. За присвоение пожертвований и оскорбление судьи

Алексей Навальный проведет за решеткой еще 9 лет. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный получил новый срок. За присвоение пожертвований и оскорбление судьи Лефортовский суд Москвы приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей. Кроме того, после выхода из колонии Навальный будет подвергнут ограничению свободы на срок 1,5 года. Он не сможет выходить из дома ночью, выезжать из города, участвовать в массовых мероприятиях и т.п.

Только после истечения этого срока наказание будет считаться отбытым полностью. То есть, с учетом ограничений для судимых, о политической деятельности Алексею Навальному придется забыть более чем на 10 лет. Впрочем, и этот вердикт можно счесть не таким жестким, каким он мог быть: прокуратура просила суд приговорить Навального к 13 годам.

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Суд над Навальным проходил в колонии №2 в городке Покров Владимирской области. В этом исправительном учреждении оппозиционер отбывает 3,5 года за мошенничество в отношении компании «Ив Роше». Когда в самом начале судья спросила Навального об адресе регистрации и роде занятий, оппозиционер сказал, что на данный момент прописан в колонии и учится работать в швейном цехе. Приговором во вторник срок прописки в колонии значительно увеличился, теперь Навальный сможет не просто освоить швейную машинку, но и стать настоящим экспертом в этом деле.

Тот факт, что суд выездной и проходит в 100 километрах от Москвы, Навального явно не устраивал. Адвокаты постоянно, но тщетно пытались вернуть процесс в столицу. Многие не понимали такого стремления: для Навального суд в Покрове был значительно комфортнее. Не нужно было, например, каждый день по нескольку часов трястись в автозаке, питаться сухпайком и выступать из-за решетки. В Покрове достаточно было слезть со шконки и пройти через плац до зала. Подсудимый сидел вместе с адвокатами за столом, заседания стабильно прерывались на прием пищи по графику, а в зал допускали родных Навального – во время перерыва он мог обняться и поговорить с женой Юлией. Правда, резонанс от процесса в Покрове совсем не тот – из-за этого оппозиционер, наверное, и рвался в привычные московские судебные залы.

На заседание даже журналистов пускали. Для этого, правда, нужно было пройти через шлюзы и досмотр. Внутрь колонии нельзя было проносить камеры, диктофоны и другие технические устройства - только блокнот и ручку. Из-за этих сложностей большинство журналистов оставались в зале административного здания, где велась постоянная онлайн-трансляция заседания. Вот и во время оглашение приговора зал видеотрансляции заполнился камерами и штативами, судья Маргарита Котова на экране взяла в руки стопку бумаги и… «Именем Российской Федерации!»

ДЕПРЕССИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА

Навального приговорили по двум обвинениям. Первое касалось присвоения средств жертвователей на предвыборную кампанию оппозиционера, которой не просто не было, но и не могло быть. Когда в 2018 году Навальный якобы выдвигался на пост президента, он был судим по делу «Кировлеса» и оказаться в списке кандидатов не имел ни единого шанса. При этом Навальный не собирался возвращать деньги, хотя обязан был сделать это по избирательному закону.

В предвыборном штабе Алексея Навального. Фото: Александр ГЛУЗ

Собранные деньги, по мнению следствия, оппозиционер и его приближенные тратили совсем на другие цели. А иногда и просто на собственные цели - «приобретение личного имущества, материальных ценностей и отдых за границей». По данным следствия, общая сумма пожертвований составила 588 миллионов рублей. А израсходовано нецелевым образом – 356 миллионов рублей. Как следовало из приговора, экспертиза финансовых документов подтвердила, что из собранных средств сам Алексей Навальный потратил как минимум 8 миллионов рублей.

Правда, в суде оппозиционеру вменили в вину гораздо меньший ущерб - 2 миллиона 693 тысячи 503 рубля. Это сумма лишь по четырем эпизодам, потерпевшими по которым стали четыре жертвователя, все они выступили в суде. К примеру, разнорабочий Александр Кошелев перечислил Навальному больше миллиона рублей. А его дочь, увлекшись идеями Навального, несколько раз ходила на незаконные митинги, после чего впала в жесточайшую депрессию. В рамках суда Кошелев потребовал вернуть перечисленное и еще 4 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Второе обвинение - оскорбление судьи в ходе процесса в Бабушкинском суде Москвы. Тогда слушалось дело об оскорблении ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко, и оппозиционер сравнивал суд с фашистской комендатурой и даже обзывал судью Веру Акимову «группенфюрером» и «мерзкой жабой». Та обиделась и передала материалы в Следственный Комитет.

ПУТЕМ ОБМАНА И С ЦЕЛЬЮ ХИЩЕНИЯ

То, что приговор будет обвинительным, стало ясно прямо из вводной части.

- Рассмотрев уголовное дело в открытом судебном заседании, суд установил: Навальный совершил мошенничество - хищение чужого имущества организованной группой, — читала Маргарита Котова.

Однако прежде чем объявить срок, судья обосновала мотивы решения. Она скрупулезно перечислила интернет-площадки, на которых проходил сбор средств сторонников, упомянула видеоролики и посты в соцсетях, в которых «навальнисты» просили о донатах. А поскольку в выборах 2018 года Навальный не мог участвовать, вся деятельность этих сайтов была «путем обмана и с целью хищения средств».

Судья поддержала выводы следствия и по второму обвинению: в приговоре перечисляются все бранные и оскорбительные слова, сказанные Навальным в процессе в Бабушкинском суде. Как сказано в приговоре, Навальный в том процессе оскорбил не только судью, но и внука ветерана, а также прокурора.

— Навальный совершил уголовно наказуемое деяние в виде унижения чести и человеческого достоинства, — читала Маргарита Котова.

В итоге суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей. Иск о возмещении морального вреда Александра Кошелева суд удовлетворил частично.