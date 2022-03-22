Я б в строители пошел: Россияне рассказали, в каких отраслях они ищут подработку

14% россиян хотят найти дополнительный заработок в строительстве. Фото: Александр ГАМОВ

Цены растут на глазах, а доходы - нет. Неправильно это! - считают многие наши соотечественники. И все чаще задумываются о дополнительном заработке. При этом самой выгодной «халтурой» россияне считают не какие-нибудь легкие деньги, а тяжелую работу на стройке. Это выяснили аналитики портала Работа.ру, опросив 3700 россиян. На втором месте такси и другие транспортные услуги, на третьем – программирование и прочее IT (подробнее см. «Только цифры»).

Ради каких денег это все? Большинство опрошенных согласны получать на дополнительной работе до 30 тысяч рублей в месяц. А каждый пятый надеется заработать больше 50 тысяч.

- Курьеры и таксисты, «мужья на час» и выгульщики собак были нужны до санкций, будут нужны и после. Но заработать в этих областях 30 тысяч рублей в свободное от работы время в небольшом городе будет сложно, - комментирует результаты опроса экономист Денис Ракша. - В сфере IT, полагаю, речь идет либо о студентах, либо о действующих сотрудниках, которые в свободное от работы время занимаются разработками. Однако из-за дефицита кадров сейчас у IT-шников на основном месте огромный шквал работы, поэтому подрабатывать им остается разве что по ночам. А вот надежды найти заработки на стройке для меня непонятны. В нормальном строительстве не может быть подработки, это полная занятость, это специальность. Сомневаюсь, что кто-то бы нанимал рабочего или бригадира на условиях подработки.

КОНКРЕТНО

В какой сфере вы хотели бы найти дополнительный заработок?

Строительство — 14%

Транспорт / логистика — 12%

IT / телеком — 11%

Производство / агропром — 8%

Бытовые услуги — 8%

Дизайн / творчество — 6%

Образование / наука — 5%

Охрана / безопасность — 4%

Маркетинг / реклама / PR — 3%

Бухгалтерия — 3%

Сколько вы хотели бы там получать?

До 15 000 рублей — 13%

До 30 000 рублей — 40%

До 50 000 рублей — 26%

Больше 50 000 рублей — 21%

По данным Работа.ру. Опрошено 3700 человек