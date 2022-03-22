Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал усилить противодействие распространению фейков о действиях российских вооруженных сил на Украине. Об этом он заявил на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки во вторник.

Медведев заявил, что нужно пресекать «злонамеренную активность». К такой активности он, в частности, отнес несогласованные с властями протестные акции.

- Это касается и призывов к введению ограничений в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены, - сказал Медведев.

Зампред Совбеза также не исключил роста числа радикалов в России. Он отметил, что они приезжают в Россию из Украины и других сопредельных стран.

- Важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц, - призвал Медведев.

Он также отметил, что нужно следить за правопорядком в местах, куда прибывают беженцы из ДНР и ЛНР. По словам Медведева, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, легко могут стать «мишенью для преступников».

- Нужно максимально оградить их от действий злоумышленников, - отметил Медведев.

Сказал Медведев и о кибератаках. По его словам, число атак на Россию в интернете «возросло не кратно, а тысячекратно».

- Свои средства и накопления рискуют потерять довольно значительное количество граждан, поэтому нужно и дальше укреплять взаимодействие между силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми организациями, операторами связи и с другими структурами, которые работают в цифровом пространстве, - сказал Медведев.