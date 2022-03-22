В России предложено создать кибервойска

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил объявлять «кибергособоронзаказ». Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

- Я не служил в армии по состоянию здоровья, до сих пор об этом жалею. Я считаю, что было бы правильно (не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение)и о создание государственного заказа с точки зрения оборонной безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, — заявил Василий Шпак в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Нужен ли Минобороны кибергособоронзаказ? Кибервойско может пригодится для ведения пропаганды, чтобы помогать дипломатам вести переговоры или подготавливать общественное мнение перед боевыми действиями.

Такое кибервойско, например, было сформировано летом 2016 года на Украине. Об этом войске "КП" рассказывала довольно подробно. Министр информполитики Украины Юрий Стець так и называл его - "Информационные войска Украины". Штаб этого соединения рассылал блогерам (набирали туда всех у кого есть доступ в интернет и почта) ежедневные методички с предложением писать определенные комментарии или заметки на указанную тему. Самым активным даже платили за трафик. На этом, как полагается украли несколько миллионов долларов. Но не в этом суть.

И где сейчас это войско?

После того, как в феврале 2022 года российские войска точечными ударами уничтожили в Киеве и его области все подразделения 72-го Центра информационно-психологических операций (причем наши его сотрудников заранее предупредили), то даже его руководители были вынуждены уйти на удаленку.

Так как возможности по ведению организованной информационной войны в Киеве исчерпались (нет связи и электричества), армии блогеров предложили бежать из страны, и вести уже самостоятельную битву в российском Телеграмм и ВКонтакте. В общем, там они сейчас все и «воюют». Самостоятельно.

Впрочем, они свою работу уже сделали: с 2016 года плотно настраивали украинских школьников против России. Сейчас эти юношам раздали боевое оружие.

Создавать во время боевых действий кибервойска конечно можно, но уже особого смысла нет. При современных видах точечного оружия, что может надолго лишить обширные территории электричества и связи его "диванные воины" могут моментально лишиться работы.

С другой стороны, «кибергособоронзаказ» мог бы помочь создать рабочие места для вчерашних студентов. Чтобы они не уехали на Запад, не присоединились к "Информационным войскам Украины"... Сегодня им можно было бы поручить искать альтернативные пути развития экономики, логистических цепочек для бизнеса.

Об этом на заседании сегодня говорил глава Минцифры Максут Шадаев.