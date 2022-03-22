«Сильные идеи для нового времени-2022»: В России стартовал первый этап форума проектов

Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

Название форума, который пройдет уже во второй раз при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс, для нынешнего времени звучит символично. Стране, как никогда, нужны новые мощные идеи для развития экономики, социальной сферы, культурных инициатив и т.д.

- Сейчас время больших возможностей, - уверен помощник президента РФ, председатель организационного комитета Максим Орешкин. – Сошлись в одной точке потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России: по изменению ситуации в той или иной сфере, помощи различным категориям граждан.

Организаторы надеются, что в этом году форум пройдет еще более успешно, чем в прошлом. Несомненно, будет немало инициатив, способных дать сильный толчок для развития нашей страны.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала,

Что цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

- В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые возникают и еще возникнут как следствие санкций, - отметила Светлана Чупшева. - Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему

ЭТАПЫ ФОРУМА

- До 22 апреля сбор идей - на крауд-платформе ideas.roscongress.org

- До 6 мая региональная экспертная сеть отберёт топ-1000 идей

- До начала июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей

- Июль – очный форум, представление топ-10 идей главе государства

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА

- Блок «Национальная социальная инициатива» - идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

- Блок «Национальная технологическая инициатива» - идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

- Блок «Национальная кадровая инициатива» - идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

- Блок «Национальная экологическая инициатива» - идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

- Блок «Предпринимательство» - идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

- Блок «Развитие регионов» - идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел

- Блок «Открытый разговор» - прорывные и нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ТРЕКИ?

- Эти направления легли в стратегию развития АСИ, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Они актуальны в части достижения национальных целей. И те проекты, которые будут предложены на форуме, помогут в достижении национальных целей и сформируют образ будущего нашей страны. Также мы делаем отдельный молодежный трек, который пройдет на уровне регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение

КАКОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ?

Предусмотрено три статуса регистрации участников:

- те, кто подают идею на крауд-платформу,

- эксперты, которые могут давать комментарии и рекомендации по проектам,

- партнеры - федеральные ведомства, регионы, институты развития, НКО, предприниматели. Словом, все те, кто заинтересован в проектах для применениях их в работе.

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

Партнеры и экспертное сообщество благодаря форуму смогут поддержать и принять участие в реализации идей участников, сформировать сообщество вокруг важной темы, поделиться опытом в экспертной области и стать наставником.

КТО БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ПРОЕКТЫ?

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о принципах обновления Экспертного совета АСИ, который займется отбором идей для их практического применения.

- Будем опираться на высшую школу, на науку, - пояснил Игорь Шувалов. - Экспертный трек планируем запустить в 30-40 ведущих университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое хорошо проявило себя на уровне муниципалитета, имеет серьезные наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руководитель такого предприятия – главный эксперт по тому, как изменить жизнь вокруг себя.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Эту работу они должны завершить до начала мая. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню будет отобран топ-100 идей.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны.

СПРАВКА «КП»

Первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.