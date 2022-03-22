Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 22 марта 2022 года

Военная спецоперация на Украине продолжается Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения, продвинувшись на 6 км, освободили Урожайное и ведут бои с батальонами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Группировка войск ДНР прошла на 6 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведет бой, очищая Каменку, Новосёловку Вторую, Верхнеторецкое. Также подразделения ДНР овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Бойцы ЛНР установили контроль над Калиново Новоалександровка, Богуславское, обнуляя 30-ю отдельную мехбригаду ВСУ.

За минувшие сутки ВКС России подавили 137 военных объектов Украины. Было сбито 14 украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

С начала спецоперации уничтожены 230 БПЛА, 181 ЗРК, 1528 танков и других бронемашин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, 1312 единиц специальной военной автотехники.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 22 марта 2022 года.

Карта спецоперации России на Украине на 22 марта 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 22 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 марта 2022 года (подробнее)