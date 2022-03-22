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Политика22 марта 2022 13:56

Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 22 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 22 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Военная спецоперация на Украине продолжается

Военная спецоперация на Украине продолжается

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения, продвинувшись на 6 км, освободили Урожайное и ведут бои с батальонами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Группировка войск ДНР прошла на 6 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведет бой, очищая Каменку, Новосёловку Вторую, Верхнеторецкое. Также подразделения ДНР овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Бойцы ЛНР установили контроль над Калиново Новоалександровка, Богуславское, обнуляя 30-ю отдельную мехбригаду ВСУ.

За минувшие сутки ВКС России подавили 137 военных объектов Украины. Было сбито 14 украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

С начала спецоперации уничтожены 230 БПЛА, 181 ЗРК, 1528 танков и других бронемашин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, 1312 единиц специальной военной автотехники.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 22 марта 2022 года.

Карта спецоперации России на Украине на 22 марта 2022 года

Карта спецоперации России на Украине на 22 марта 2022 года

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 22 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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