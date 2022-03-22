Иван Ургант сделал заявление о новых выпусках шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант заверил, что намерен вернуться к работе в самое ближайшее время. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иван Ургант много лет ведет шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Однако вот уже месяц как программу убрали из эфира - последний выпуск вышел в понедельник, 21 февраля. С тех пор поклонники одной из самых популярных развлекательных передач обсуждают, когда же шоу и его бессменный телеведущий вернутся на экраны. Ургант решил успокоить народ, выступив с заявлением.

Иван Ургант заверил, что намерен вернуться к работе в самое ближайшее время. "Не верьте слухам! Я тоже, поверьте, очень жду новых выпусков", - поделился артист.

Ранее команда "Вечернего Урганта" сообщала: "Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!" .

Напомним, что сейчас Иван вместе с двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе находится в Израиле. Артист подчеркивал, что отправился в заранее запланированный отпуск. Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, потому и решил съездить отдохнуть. "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - писал ведущий.

К слову, Ургант может позволить себе самые дорогие курорты. Ведь он очень обеспеченный человек. Шоумен - хозяин трехэтажного особняка в суперпрестижном коттеджном поселке "Горки-10". Также звезда - хозяин двух квартир в Москве: апартаментов площадью 267 "квадратов" на Смоленском бульваре и двухъярусной квартиры в "Москва-Сити". Еще за ним числятся апартаменты в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова.