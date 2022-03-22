Как европейские страны зависят от российских нефти и газа

Некоторые европейские страны зависят от российских поставок нефти и газа на все 100%. Фото: REUTERS

Белый дом и не скрывает, что главной темой внепланового визита Байдена в Европу станет попытка Вашингтона уговорить своих европейских союзников наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей.

США уже ввели санкции против российского нефте- и газодобывающего сектора. Но общая доля всех российских энергоносителей (нефти, мазута, газа, угля) не превышает в американском импорте и 8%, которые в Вашингтоне надеются покрыть за счет собственных разведанных ресурсов и поставок из Канады.

А вот некоторые европейские страны зависят от российских поставок нефти и газа на все 100%. Полностью потребности в голубом топливе Россия обеспечивает предприятиям и домохозяйствам в Молдове, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. Ненамного меньше – 94% от всего потребляемого газа импортирует из России Финляндия, 93% - Латвия.

Газохранилища 13 стран Западной и Восточной Европы Россия заполняет более чем наполовину! Каким образом и по какой цене Сербия, Болгария, Греция, Чехия, Австрия и другие государства намерены покупать газ по доступной цене – никому не понятно. Американцы обещают надавить на Катар, протолкнуть ядерную сделку с Ираном, но никоим образом не гарантируют, что цена останется прежней, а поставки гарантированными.

Доля российского газа в импорте европейских стран*

* - по данным за 2020 год, источник – Statista Research Dept .

Столь же внушительна и российская доля в общем объеме импорта европейцами нефти.

Словакия, например, получает 78% необходимого ей черного золота из России, Литва – 69%, Польша – 68%. В общем импорте ЕС доля российской нефти в 2020 году составляла 25%.

Доля российской нефти в импорте европейских стран*

* - по данным за 2020 год, источник – Европейская федерация транспорта и окружающей среды.

В Венгрии уже заявили, что наложат вето на решение Евросоюза об эмбарго на поставки российских нефти и газа, так что поездка Байдена вряд ли увенчается успехом.

Понимая это, бывший посол США в РФ Майкл Макфол предложил прямо-таки мошенническую схему: «демократические страны», написал он в своем Твиттере, должны продолжать получать нефть из России, но не платить за нее. По крайней мере, до окончания спецоперации на Украине.