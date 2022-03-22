В Латвии во время проповеди о событиях на Украине загорелась церковь

Месса транслировалась по телевидению и камеры показали, что рядом с дымоходом клубится дым, видно пламя Фото: Кадр видео

- Можно ли прощать российских солдат, Отче? - вопросил пастор Балдонского прихода Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Юрис Мориц, подняв глаза вверх, во время проповеди, посвящённой событиям на Украине.

В этот момент произошло то, чего точно не ожидали немногочисленные прихожане - начался пожар. Всполошенные верующие принялись кричать «огонь», чем напугали и сбили с толку пастора, который так и продолжал стоять и смотреть вверх.

Месса транслировалась по местному телевидению и, как только послышались крики, камеры показала, что рядом с дымоходом клубится дым, видно пламя, а из образовавшейся дыры на пол стали падать ещё горящие фрагменты обшивки - загорелась часть крыши. После этого трансляцию прервали.

Порядка 20 прихожан и священнослужителей оперативно покинули церковь, уступив место прибывшей команде пожарных. В итоге повреждёнными оказалась кровля и верхний этаж храма.

Как сообщил пастор в своих социальных сетях, причиной возгорания стало задымление дымохода на чердаке. Юрис Мориц поблагодарил пожарных за своевременное тушение пожара.

«К сожалению, какое-то время мы не сможем пользоваться церковью», - посетовал священник. В ближайшее время в храме начнутся ремонтные работы.

Мориц заверил, что злонамеренный поджог сомнителен. Вместе с тем, он подчеркнул, что в храме соблюдались правила пожарной безопасности, а дымоход проходил необходимые проверки. Скорее всего, это был несчастный случай, от которого никто не застрахован.