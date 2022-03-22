Цены на топливо снова штормит: Ураган повредил терминал в Черном море, через который нефть отправляли в Европу

Новороссийский мазутный терминал. Фото: REUTERS

Страны Европы могут готовиться к очередному скачку цен на бензин. На днях они начали обсуждать эмбарго на российскую нефть, но хотя и почти сразу отказались от этой мысли, «черное золото» моментально подорожало. А тут новый удар: похоже, европейцы временно останутся без казахстанской нефти. Из-за сильного шторма и ветра в 11 баллов, который бушевал 20 марта, вышла из строя часть инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Через терминал КТК идут отгрузки нефти с месторождений северного Казахстана.

Сейчас одно из трех выносных причальных устройств (это оборудование, которое позволяет загружать танкеры на отдалении от берега) остановлено на ремонт из-за повреждений. Еще одно устройство обследуется и, скорее всего, тоже будет остановлено на ремонт - чтобы избежать разлива нефти и возможного загрязнения Черного моря. Ситуация усугубляется тем, что управляющая компания еще месяц назад запросила у иностранных поставщиков комплектующее расходное оборудование, но не получила его. По мнению экспертов, ремонт может занять и месяц, и два.

Каспийский трубопроводный консорциум — одно из крупнейших международных нефтетранспортных предприятий. Доли в нем принадлежат Shell, Chevron, Lukarco другим западным компаниям, а также казахстанским (20,75%) и российским (31%). Консорциум владеет нефтепроводом, по которому нефть из казахских месторождений поступает под Новороссийск, а оттуда отгружается танкерами дальше.

- Это главное направление экспорта нефти из Казахстана - 67 млн тонн нефти в год, - комментирует ситуацию ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - При одном только работающем терминале отгрузка упадет в 4-5 раз. Для определенных регионов это очень существенно. Нефть из КТК танкерами идет в Средиземное море, в Южную Европу - Италию, Испанию, Францию. Европейцы столкнутся с определенным дефицитом, многие нефтеперерабатывающие заводы там заточены под определенный сорт нефти.

Проблема еще в том, что беда, как это часто бывает, не пришла одна.

- Все это происходит вкупе с другими факторами, которые толкают цены на нефть вверх, - объясняет Игорь Юшков. - И по Саудовской Аравии хуситы стреляют ракетами и повредили часть инфраструктуры (на днях были обстреляны объекты нефтяной компании Saudi Aramco - Ред.). И запретить экспорт российской нефти теперь и в Европу предлагают. Все это нервирует рынок. А тут еще один из источников поставок, как минимум, на какое-то время выпадает.

По словам эксперта, на время ремонта терминала Казахстан может направить свою нефть на экспорт другим путем. Например, танкерами перевозить через Каспийское море в Баку, оттуда по нефтепроводу направлять на турецкий берег Средиземного моря, а там уже снова грузить в танкеры. Но это дольше, дороже, да и сразу не получится «перенаправить» нефтяные потоки.

- А европейцам пока надо думать, где взять аналогичные объемы нефти, - говорит Игорь Юшков. - Для них это крайне неприятная история. Не очень она приятна и для США, куда также шло некоторое количество казахстанской нефти.

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