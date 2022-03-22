Лондон доставил на Украину больше 4 тысяч противотанковых управляемых ракет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: REUTERS

Четыре года назад, в начале марта 2018-го, англичане напугали весь мир фарсовым «делом Скрипаля» — когда мифические «русские киллеры» якобы пытались отравить международного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Британцы выжали из этой истории максимум — раз в неделю вбрасывали в СМИ очередную порцию «доказательств», поддерживая медиа-истерию в течение многих месяцев.

Но, оказывается, в подобные игры можно играть и вдвоём. Российские пранкеры Вован и Лексус (в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели весьма содержательный скайп-разговор с министром обороны Соединённого Королевства Беном Уоллесом. Один из «телефонных парней» выдал себя за украинского премьера Дениса Шмыгаля. Британский партнёр не заподозрил подвоха и с готовностью выложил военные тайны Её Величества.

Теперь пранкеры каждый день публикуют по кусочку беседы — один другого скандальнее. Вчера, например, сайт kp.ru цитировал слова Уоллеса о готовности «помочь Украине обзавестись ядерным оружием».

Но шоу продолжается — сегодня Вован и Лексус порадовали фанатов следующей серией своего документального триллера. Псевдо-Шмыгаль пожаловался Уоллесу на плохое качество ПТУРов (противотанковых управляемых ракет), которыми британцы снабжают Незалежную.

Что же, министр обороны не стал отрицать ни факт этих поставок, ни посредственное качество своих «игрушек» (их технологические предшественники производства третьего рейха известны любителям военной истории как «панцерфаусты»).

— У нас уже заканчивается наш собственный арсенал [ПТУРов], но я каждый день или разговариваю с министром [обороны Украины Алексеем] Резником, или пишу ему сообщения, — признался мистер Уоллес.

Всего же, по его словам, украинские партнёры получили с берегов Альбиона «более четырёх тысяч» ПТУРов. В ином случае это вызвало бы международный скандал (представьте, если бы Россия направляла оружие иракским ополченцам, когда Британия и США вели там военную кампанию).

Как бы то ни было, это явно не последняя серия увлекательной документалки под названием «признания британского министра» — Вован и Лексус в ближайшее время обещают зрителям новые откровения.