Минобороны: под контроль ДНР перешло Верхнеторецкое

Бои за донецкией поселок Верхнеторецкое шли несколько дней Фото: Александр КОЦ

- Подразделения российской армии, преследуя отступающих военнослужащих из разрозненных подразделений 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на 4 километра. Они подошли к населенному пункту Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под свой контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает гнать части подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Из ее состава уничтожены 2 танка, пять БМП, 3 орудия артиллерии и 7 внедорожников, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что жестокие бои за этот донецкий поселок шли несколько дней. С 2014 года он несколько раз переходил из рук в руки.

По словам генерал-майора Конашенкова 22 марта также применялись системы высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования по ряду военных объектов Украины.

Точечными ударами уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Отметим, что практически по всей линии соприкосновения с противником уничтожены базы с топливом. Ни о каких серьезных маневрах украинской бронетехники уже речи быть не может. Скоро украинская бронетехника превратится в памятники.

Выведено из строя не только тыловое снабжение украинских националистов, но практически вся система управления и связи. Без нее любое любая армия превращается в дезориентированных махновцев.

БОЕВАЯ СВОДКА

По данным оперативной обстановки за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидированы 83 военных объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерафа Харьковской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В связи с преступными действиями украинских силовиков в отношении жителей Донбасса Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным следствия, 21 марта 2022 года украинские воинские формирования произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, в Новоазовском и Волновахском районах Донецкой Народной Республики.

В результате попаданий и разрыва снарядов 5 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, погибли и еще 5 получили ранения. Повреждены здание городской стоматологической поликлиники, производственные помещения и здания машиностроительного завода в Донецке, здание школы в городе Ясиноватой, платформа железнодорожной станции Ясиноватая, жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Помимо этого, за медицинской помощью обратились 15 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получившие ранения в период с 04 по 21 марта 2022 года в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики.

Также 21 марта 2022 года неоднократным массированным обстрелам подверглись и населенные пункты Луганской Народной Республики - города Первомайск, Кировск, Брянка, пгт Донецкий, поселок Голубовское и Криворожье.

В результате попадания и разрыва снарядов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и здания, линия электропередач подстанции, в результате чего полностью обесточен поселок Голубовское с 772 абонентами.

В городе Брянка и поселке Криворожье Славяносербского района Луганской Народной Республики получили повреждения здания школ.