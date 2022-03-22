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Политика22 марта 2022 17:01

Минобороны: под контроль ДНР перешло Верхнеторецкое

Жестокие бои за этот донецкий поселок шли несколько дней
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Бои за донецкией поселок Верхнеторецкое шли несколько дней

Бои за донецкией поселок Верхнеторецкое шли несколько дней

Фото: Александр КОЦ

- Подразделения российской армии, преследуя отступающих военнослужащих из разрозненных подразделений 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, за день продвинулись еще на 4 километра. Они подошли к населенному пункту Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под свой контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает гнать части подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Из ее состава уничтожены 2 танка, пять БМП, 3 орудия артиллерии и 7 внедорожников, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что жестокие бои за этот донецкий поселок шли несколько дней. С 2014 года он несколько раз переходил из рук в руки.

По словам генерал-майора Конашенкова 22 марта также применялись системы высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования по ряду военных объектов Украины.

Точечными ударами уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Отметим, что практически по всей линии соприкосновения с противником уничтожены базы с топливом. Ни о каких серьезных маневрах украинской бронетехники уже речи быть не может. Скоро украинская бронетехника превратится в памятники.

Выведено из строя не только тыловое снабжение украинских националистов, но практически вся система управления и связи. Без нее любое любая армия превращается в дезориентированных махновцев.

БОЕВАЯ СВОДКА

По данным оперативной обстановки за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидированы 83 военных объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерафа Харьковской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В связи с преступными действиями украинских силовиков в отношении жителей Донбасса Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным следствия, 21 марта 2022 года украинские воинские формирования произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, в Новоазовском и Волновахском районах Донецкой Народной Республики.

В результате попаданий и разрыва снарядов 5 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, погибли и еще 5 получили ранения. Повреждены здание городской стоматологической поликлиники, производственные помещения и здания машиностроительного завода в Донецке, здание школы в городе Ясиноватой, платформа железнодорожной станции Ясиноватая, жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Помимо этого, за медицинской помощью обратились 15 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получившие ранения в период с 04 по 21 марта 2022 года в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики.

Также 21 марта 2022 года неоднократным массированным обстрелам подверглись и населенные пункты Луганской Народной Республики - города Первомайск, Кировск, Брянка, пгт Донецкий, поселок Голубовское и Криворожье.

В результате попадания и разрыва снарядов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и здания, линия электропередач подстанции, в результате чего полностью обесточен поселок Голубовское с 772 абонентами.

В городе Брянка и поселке Криворожье Славяносербского района Луганской Народной Республики получили повреждения здания школ.

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