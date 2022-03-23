Запчастей для иномарок в стране хватит на месяц. А дальше?

В России нет своих заводов по производству запчастей на иностранные авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МАШИНА ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ

Автомобиль в России все ближе к роскоши. Как известно, многие мировые автоконцерны прекратили поставки машин в Россию и остановили заводы. А заодно и перестали поставлять запчасти.

Тем временем на авторынке творится безумие. В салонах машины экономкласса отдают за миллионы, АвтоВАЗ с начала марта дважды переписывал цены - по сравнению с февралем «Лады» подорожали на 28%. Владельцы бэушных иномарок расхотели их продавать: по данным Дром.ру, с продажи сняли 53% подержанных авто. А те, кто все-таки намерен продать, задирает цену вдвое и... все равно находит покупателей.

Вот и получается: раз новые машины практически недоступны, надо как-то обслуживать и чинить старые. Но как, если запчасти не везут? Вспоминается Куба - в эту страну с середины прошлого века не завозят новые американские машины и запчасти. И колесит по тамошним дорогам яркий, винтажный, но все-таки хлам. Светит ли и нам такое автомобильное будущее?

БУДЕМ «ДОНАШИВАТЬ БАБУШКИН СВИТЕР»?

Начнем с того, что сами мы запчасти к иномаркам не производим.

- У нас, за редким исключением, нет своих заводов по производству запчастей на иностранные авто. Да и расходных материалов тоже нет, - констатирует Директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен.

По словам эксперта, в стране имеется запас запчастей к иномаркам, которого хватит еще на месяц-полтора. Но «автомобильной Кубой» Россия стать не должна.

- Мы граничим с огромным количеством стран. В том числе тех, что не вводили ограничений. Через эти страны невозможно запретить импорт европейской или американской продукции, - считает эксперт. - Так или иначе, все наладится, просто потребуется перестройка цепочек поставки. Никакого ужаса не будет, кроме сильного повышения цены, поскольку все придется везти через условно вторые и третьи руки.

Объясняем на пальцах. Предположим, иностранные производители навсегда откажутся везти в Россию комплектующие. Тогда компании условного Казахстана или Армении будут закупать запчасти у западных и японских автогигантов и отправлять их в Россию.

При этом эксперт предупреждает: если массовые поставки не наладят оперативно, в апреле могут начаться сложности с покупкой расходников: масляных и воздушных фильтров, амортизаторов, тормозных колодок, дисков, элементов подвески.

Так что сейчас машину нужно беречь, как никогда. Во-первых, от поломок и ДТП. Во-вторых, от кражи.

- При худших сценариях (то есть если наступит дефицит деталей. - Ред.) начнет расти рынок подержанных запчастей. Будут популярны разборки автомобилей, когда можно купить сравнительно дешевую деталь и поездить - другими словами, «доносить бабушкин свитер». Может вырасти число угонов авто на разборки. Люди начнут пытаться ремонтировать автомобили кустарно, ставить радиаторы от другой машины, - перечисляет возможные перспективы автоэксперт Андрей Ломанов. - Но все это очень плохо и небезопасно. Взять, например, деталь от «Лады», переделать ее и поставить на Mitsubishi вряд ли удастся. Поэтому при отсутствии запчастей машины просто будут ставиться «на прикол», пока не придет нужная деталь.

- Так какая же деталь от моего старого «Москвича» подойдет для иномарок? Точно! Вот эта гайка! Фото: Дмитрий НУРИЕВ

ПОМОЩЬ С ВОСТОКА

И - немного позитива.

Оказывается, комплектующие к иномаркам делают не только в «родных» странах, объявивших России бойкот. Например, китайский завод Ningbo Motors выпускает запчасти для Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Volvo. Производитель Al-Ain Class Motors из ОАЭ делает комплектующие для американских авто. Турецкий Begel Germany производит запчасти для длинного списка машин: Mercedes, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д.

Когда наладится транспортное сообщение и устаканится курс рубля, эти и другие производители могут начать поставки в Россию.

- На эти бренды, скорее всего, вырастет спрос, - считает исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков. - Да, есть вероятность нарваться на контрафакт. Но закон «О защите прав потребителей» на нашей стороне, поэтому нужно брать детали в автосервисах. Они несут ответственность за детали, которые устанавливают, и будут работать с проверенными поставщиками.

А чтобы запчастям было легче «приехать» на наш рынок, Национальный автомобильный союз выступил с инициативой отменить ввозные пошлины на комплектующие.

- Также мы будем просить, чтобы все таможенные платежи, в том числе на автомобили, брали в рублях. И нужно установить на них льготную ставку, чтобы люди сами могли ввозить машины из-за рубежа, - говорит Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

А пока наш авторынок потряхивает, словно «Жигули» на сельской дороге, Антон Шапарин рекомендует запастись запчастями и расходниками. Да-да, прямо как сахаром и гречкой. И найти хороший сервис, оборудованный рукастыми умельцами. Все-таки даже самый сложный ремонт наши Кулибины способны сделать при наличии трех вещей: молотка, отвертки и крепкого слова.

Вопрос-ребром Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

КамАЗ станет полностью российским

Пока на нашу кабину не свалились санкции и блокировка поставок, знаменитые российские грузовики выпускались с американскими двигателями Cummins, немецкими коробкой передач ZF Friedrichshafen и топливными насосами Bosch. Теперь завод будет переходить на производство собственных аналогов этих компонентов.

- Деятельность компании связана с поставками из-за рубежа, которые на сегодняшний день остановились. Но производство грузовиков «КамАЗ» не остановлено, компания продолжает стабильно работать, - заявил недавно работникам компании исполнительный директор завода Юрий Герасимов. - Основные усилия в компании направлены на увеличение доли компонентов собственного производства в автомобилях и локализацию производства комплектующих, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Мы другие. Мы поменялись.

Хотелось бы порадоваться за российский грузовой автопром. Да вот только через несколько дней после пламенной речи Герасимова глава Татарстана Рустам Минниханов заявил: объемы производства на КамАЗе могут упасть на 40%, а 15 тысяч сотрудников могут уйти в простой. Причина та же - проблемы с поставками комплектующих…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Renault перезапустил московский конвейер

Московский завод французского автогиганта встал 28 февраля по той же причине, что и другие: не мог получить комплектующие. И вот в начале нынешней недели Renault объявил: нам удалось решить проблемы с поставками, и мы возобновляем производство в штатном режиме. На заводе выпускают кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Renault - далеко не единственный производитель, который не покидает нашу страну.

Из «европейцев» с нами остаются Peugeot, Opel и Citroen. Многие азиатские марки тоже никуда не торопятся. Среди них - китайские Chery, Haval и Geely, японские Nissan, Toyota, Mitsubishi, Suzuki и Subaru, корейские Hyundai, Kia и Genesis.