Олег Царев: «Большинство за то, чтобы президентом на Украине был Путин. Я к ним присоединяюсь»

Олег Царев, экс-спикер парламента Новороссии (ЛНР и ДНР) Фото: Иван МАКЕЕВ

Почему на Украину до сих пор не посылают добровольцев, до каких пор будут сидеть в украинских тюрьмах те, кто симпатизирует России и какие простые шаги надо сделать, чтобы завершить спецоперацию. Бывший четырехкратный депутат Верховной рады и спикер парламента Новороссии, а сегодня главный кандидат во временное правительство новой незалежной Олег Царев, дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

ТУТ НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ

- Олег Анатольевич, как вы попали из Крыма на Украину?

- Было понятно, что если на Украине что-нибудь будет происходить, я буду там. Поэтому я вместе с группой товарищей с первой волной российских войск зашел на Украину. Моя цель - налаживание мирной жизни.

- Чья идея была вас туда пригласить? Вы заранее знали, что будет спецоперация?

- Давайте мы оставим эти два вопроса за скобками.

Я 20 лет в политике, последние 8 лет помогаю разным ведомствам с пониманием того, что происходит на Украине. У меня там много знакомых: депутатов, журналистов, чиновников. Они кочуют из одной политической партии в другую, работают… И у Порошенко, и у Зеленского, и в администрациях, и в прокуратурах. Поэтому у меня всегда была возможность получать даже секретную информацию. А скрыть ее там невозможно: мы знаем, кто зашел в Киеве к президенту, о чем попросил, сколько этот вопрос стоил, кто кого любит, кто кого не любит и кого завтра назначат. Страна, все-таки, небольшая.

- Удается налаживать мирную жизнь?

- Первую неделю, мы занимались только тем, что копали новые окопы в новом месте, прятались от обстрелов, топили снег, потому что не было воды и делили сухпаек на много-много частей… Только потом приступили к работе.

Украинские войска, когда отходили разрушали инфраструктуру - зачем-то расстреляли трансформаторы, перебили провода. Нет электроэнергии – значит, не работают насосы, нет воды.

В районных центрах - многоэтажки. У людей нет своего хозяйства, соответственно, проблемы с продуктами.

«НЭХАЙ ВАЛЬКА БУДЭ»

- Люди идут на контакт?

- Есть те, кто взял в руки оружие, пошли против нас воевать, есть те, кто нам рады. Но большая часть - молчаливое большинство - им все равно. Им нужно, чтобы быстрее началась мирная жизнь. И это мы слышали с утра до вечера.

Это Киевская область - не Харьковская, Днепропетровская или Запорожская - сказать, что там повсеместно нам рады и рады русскому миру… я бы так не сказал. Им, как правило, все равно какой флаг будет развеваться над райадминистрацией. Им нужны медикаменты, продукты, работа, зарплата, пенсия.

Спрашивают, а какая у нас сейчас власть? Русская или украинская? Вот было указание российским солдатам не трогать украинские флаги. И они кругом висят. Мне одна женщина говорит: «Ах, раз флаги украинские, значит, и власть осталась та же…»

- Но жизнь-то налаживать надо.

- Мы все равно находили с кем работать. Если власть разбежалась, выбирали новую. Как правило, делали это на сходе. То есть, это не был какой-то назначенный человек, которого никто не будет слушать. А собирались, и: «А кто? А нэхай Валька будэ, она разумная, ее все знают». И Валька становилась главой поселкового совета. Она берет родственников, друзей и они помогают со списками по продуктам, по медицине. А если совсем некого было, я подключал православных батюшек - они духовные лидеры.

МЕСЯЦ ПРОШЕЛ, А УКРАИНА ВСЕ ВЕЩАЕТ

- Как люди встречали депутата четырех созывов Рады Олега Царева? Они же вас очень хорошо знают.

- Во-первых, моя команда меня все время прятала. Все-таки там на меня охота. Днем мне все всегда надевали медицинскую маску (балаклаву я с собой не взял). И вот я в таком виде - с капюшоном на голове, с маской на лице, смотрю в пол, чтобы не встречаться ни с кем… А навстречу местные жители, мы здороваемся, а они: «О, Олег Царев!». Приходили бывшие соратники по партии, переселенцы из Донецка, готовили нам еду, предлагали постирать одежду.

- Ваше появление было для них шоком?

- Они и не знали, что я там. Там до сих пор нет ни русского телевидения, ни русского радио. Прошел месяц и никто не поставил никаких ретрансляторов. Люди живут, у кого есть дизель-генератор, слушая украинское радио и смотря украинское телевидение! А там: «Мы остановили русских! Мы переходим в контрнаступление! Мы дойдем до Москвы! Присоединяйтесь к победителю!» Битву за украинские сердца мы пока проигрываем.

Олег Царев на БМП под советским флагом. Под Киевом даже глазам своим не поверили, когда увидели такое. Фото: СОЦСЕТИ

- А почему мы не выключили местные СМИ, не дали наши?

- Вот об этом надо говорить как можно чаще! Это чрезвычайно важный вопрос.

Даже у нас интернета практически не было. Даже мы вынуждены были целыми днями, слушать украинские СМИ, чтобы хоть как-то понять обстановку. Да, там 99% информации не соответствует действительности, но 1% (где идут бои, куда продвинулись русские войска) можно отфильтровать и вычленить полезную информацию.

«К ОСЕНИ НЕ ЗАКОНЧИМ»

- Из Украины уехали порядка трех миллионов человек. Кто эти люди? Ненавистники России или те, кто просто боятся?

- Уезжают наши противники, уезжают наши сторонники. Причем, вторые стараются уехать быстрее даже, чем противники. Очень много. Я накануне спецоперации написал, что в каждой области составлены списки на уничтожение. Списки тех, кто симпатизирует России. И эти списки достаточно обширные по каждой области. Кого-то находят, и убивают, кого-то забирают в застенки. Вот Володя Струк - депутат Верховной Рады - его убили. Он мне помогал по Луганску проводить референдум.

Олигархи, как правило, выехали - уж точно вывезли семьи и детей и деньги. Простые люди уезжают. А кому хочется оставаться в городе, когда там стоят украинские вооруженные силы, летают пули, снаряды.

- Если посчитать все украинские силы - армия, добровольческие батальоны, территориальная оборона - то, наверное, тысяч 500 человек…

- Точно не меньше. Плюс они объявили призыв еще 100 тысяч человек.

- …а наших если сложить все данные, что появляются, тысяч 200 - это вместе с армиями ДНР и ЛНР.

- Так и есть. Один к трем-четырем.

- Какой выход у нашей армии? Не лезть на рожон и не жечь человеческие жизни? Так мы и к осени не закончим.

- Да, к осени не закончим. А потом украинцев накачают, они мобилизуют еще вдвое большее количество солдат, они утвердятся в мысли, что остановили военную махину Российской Федерации.. Они вручат оружие и женщинам, и старикам, и детям, доведут армию до миллиона и будет… так скажем, очень сложно.

ДАЙТЕ ОРУЖИЕ ДОБРОВОЛЬЦАМ И ПРОШЕРСТИТЕ ТЮРЬМЫ

- А как надо?

- Надо делать, как сказал Верховный Главнокомандующий Путин. Он же обратился к добровольцам: кто хочет взять в руки оружие – можете взять. Почему нет приказов военкоматам принимать добровольцев? У меня телефон весь красный от звонков (во время интервью, телефон Олега Царева и правда не смолкал ни на минуту, - авт.). Люди пишут: «куда и к кому обращаться? Мы готовы помогать! Хотим освобождать Украину!» Почему это не делается?

- Вы будете ставить вопрос этот перед Верховным?

- Я буду ставить этот вопрос на всех уровнях, где общаюсь.

Еще одно направление и я собираюсь бить во все колокола, до которых дотянусь. В каждом регионе Украины громадное количество арестованных за «сотрудничество с агрессором», то есть с Россией. Вот мы Херсон взяли, часть Киевской области, практически освободили Донецкую и Луганскую области, а они прямо там продолжают сидеть. Надо срочно смотреть, по каким статьям сидят люди и сторонников России надо отпускать.

- А на их место сажать военных преступников.

- Конечно. Это очень важный вопрос. А чтобы выпускать людей из тюрем, надо понять, каким законодательством мы пользуемся.

НУЖНА СТАВКА

- Люди думают как: висят украинские флаги, значит и законы украинские.

- Я категорический противник того, чтобы их оставлять. Мне говорят: «Пока нет новых органов, нового названия, не принято законодательство, как мы можем снимать украинские флаги?» Послушайте, на Рейхстаге какой флаг подняли, когда пришла Красная армия? Они же не оставили свастику, пока немцы не определятся, как они будут жить… Если идет русская армия, должны быть русские флаги. Хорошо, я согласен на советские. К ним будут относиться даже более терпимо.

- А как флаги влияют на законодательство?

- Одно напрямую следует за другим. Если идет русская армия, должно быть и русское законодательство. Да, потом будут новые органы власти, будет новое законодательство. Но сейчас законы должны быть русские. А по ним - люди, которые помещены в тюрьмы за симпатию к России, не преступники.

- Кстати, флаги и цветы. Почему не встречают цветами, караваями? Натовские войска встречали караваями, мы помним. В России многие думали, что наших солдат будут встречать с хлебом и солью.

- Знаете, нам здесь один раз такую уху местные жители сварили! А то все время на солдатских сухпайках… Тут, люди целыми днями слушают по украинским каналам, что украинская армия побеждает…. Надо решать вопрос со СМИ на всей территории Украины, и тогда встречать будут. Пока боятся. Даже то, что там нам принесли уху – это просто подвиг! Женщина пошла на амбразуру, с понимаем, что Украина здесь восстановится, и соседи ее сдадут и повесят на заборе…

- Вы прекрасно знаете прежнюю Украину, людей, которые там живут. Видите людей сегодня. Их можно будет повернуть к России?

- Безусловно. Воюет против нас маргинальное меньшинство. А страна большая. Российская Федерация хочет взять под контроль в очень короткие сроки страну с населением, где-то 20-30% от своей. И все это в рамках спецоперации. Тут надо напрячься всей стране. Должна быть Ставка или какой-то межведомственный комитет, с военными, Минфином, медициной, МЧС, пропагандой и СМИ, которым будет руководить как минимум вице-премьер.

«ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НЕ НА НАС»

- Когда началась спецоперация, стали говорить, что именно Олег Царев будет таким временным руководителем Украины. Даже опрос был в телеграмме «Кто должен руководить Украиной» и за вас из 100 тысяч опрошенных проголосовали 32%.

- В комментариях там пишут, что Олег Царев был бы хорошим политическим лидером, премьером был бы Николай Азаров. Но большинство голосующих - против отдельного государства Украина и за то, чтобы президентом был Владимир Путин. Я присоединяюсь к большинству.

- Что будет с Украиной после спецоперации?

- У меня есть понимание этого. Я не буду раскрывать сценарий, но могу только сказать, что свою судьбу украинцы будут выбирать сами.

Есть вилка возможностей, вероятностей. Вот сейчас идут переговоры, Если Россия подпишет мир с Украиной и они пообещают, что будут мирной страной, не будут вступать в НАТО, то вскоре, не сомневаюсь, запад накачает Украину оружием и через пару лет их армия задумается о реванше и агрессии против России. Вот один из сценариев.

- По вашему мнению, ни в коем случае нельзя выводить войска с Украины?

- Чем бы ни закончились переговоры.

Мы видели первые Минские соглашения, вторые, соглашение, которое подписал Янукович, где гарантами были страны Евросоюза – ничего Украина не выполнила. Только сила является гарантией. Вот Владимир Путин, а его поддерживают очень многие, - он выполняет все свои обещания. И письменные и устные!

- Зачем тогда эти переговоры, если украинская сторона все равно не будет ничего соблюдать?

- А вдруг Украина действительно будет готова оставить российские войска на своей территории, ввести второй государственный русский язык – российские требования - и взять обязательство невхождения в НАТО.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ (по версии Олега Царева):

- Включить русские СМИ на Украине

- Призвать добровольцев (это мотивированные люди и их сотни тысяч). Вот они точно отсиживаться не будут, они в атаку пойдут.

- Прошерстить тюрьмы и выпустить людей, посаженных за симпатии к России

- Призвать уволенных сотрудников МВД, прокуратуры и вместе с действующими отправить на освобожденные территории наводить порядок.

- Определиться с символикой и законодательством на освобожденных территориях.

- Организовать гражданско-военные администрации во всех освобожденных населенных пунктах.

- Создать межведомственную комиссию по восстановлению освобожденных районов Украины.