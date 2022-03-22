Минобороны: Без участия Киева из Мариуполя удалось эвакуировать 68 098 мирных граждан

Жители Мариуполя ждут эвакуацию у здания местной администрации. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек. Спасенные от ужасов и беспредела, устроенных укронационалистами, люди сейчас находятся в полной безопасности под защитой России, всем нуждающимся оказывается необходимая помощь, - заявил на брифинге СМИ начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что Россия продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из зон ведения боевых действий, а также оказание гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.

- Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства.

С 10:00 22 марта 2022 г. российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины, - отметил Мизинцев.

Представитель Минобороны обратил внимание журналистов, что официальным Киевом "ни один коридор в сторону России снова не был согласован".

Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6 862 граждан из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины.

Кроме того, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Российская Федерация продолжает выполнять все взятые на себя гуманитарные обязательства. На освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

21 марта без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека, из них 3 448 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 366 182 человека, из которых 77 062 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 2 895 единиц личного автомобильного транспорта, а всего – 43 287.

В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

На пунктах сбора уже подготовлено 21,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения.

Российской стороной в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Всего Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4 345 тонн гуманитарных грузов, проведены 539 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению переданы 180 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, в Новоазовском и Волновахском районах Донецкой Народной Республики.

В результате попаданий и разрыва снарядов 5 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, погибли и еще 5 получили ранения. Повреждены здание городской стоматологической поликлиники, производственные помещения и здания машиностроительного завода в Донецке, здание школы в городе Ясиноватой, платформа железнодорожной станции Ясиноватая, жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Помимо этого, за медицинской помощью обратились 15 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получившие ранения в период с 04 по 21 марта 2022 года в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики.

Также 21 марта 2022 года неоднократным массированным обстрелам подверглись и населенные пункты Луганской Народной Республики - города Первомайск, Кировск, Брянка, пгт Донецкий, поселок Голубовское и Криворожье.

В результате попадания и разрыва снарядов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и здания, линия электропередач подстанции, в результате чего полностью обесточен поселок Голубовское с 772 абонентами.

В городе Брянка и поселке Криворожье Славяносербского района Луганской Народной Республики получили повреждения здания школ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стариков бросили под Киевом их дети, а спас русский спецназ

Спецкор Александр Коц: Российские войска постепенно отрезают все трассы к Киеву (подробнее)

Что стало с истерзанным националистами Мариуполем

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин побывал на освобожденных окраинах города и проводил в Ростов тысячу беженцев (подробнее)

«Кинжал» разбил склад боеприпасов, рассчитанный на ядерный удар: Впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке

Полковник Михаил Тимошенко: Боевое применение "Кинжала" в ходе спецоперации прошло успешно (подробнее)