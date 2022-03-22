Инна Чурикова объявила о том, что не общается с уехавшей из России Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию с тремя дочками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переезд Чулпан Хаматовой в Латвию стал неожиданностью для легендарной актрисы Инны Чуриковой. Та до последнего верила, что ее коллега является патриотом России и никак не может бросить на произвол судьбы больных раком детей.

Инна Чурикова отказывается верить в побег Чулпан Хаматовой из России. 78-летняя актриса также надеется, что актриса, уехавшая жить в Латвию, не бросила на произвол судьбы свой благотворительный фонд помощи больным детям "Подари жизнь".

При этом Инна Михайловна сообщила, что не поддерживает связь с Хаматовой. "Я с ней не общаюсь", - цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Напомним, Чулпан Хаматова лично сообщила, что переехала жить в Латвию с тремя дочками. У нее растут 19-летние Арина и Ася, а также 11-летняя Ия.

46-летняя актриса вместе с детьми обосновалась в экопоселке в 80 км от Риги.

Семья живет в доме в 200 квадратных метров. Он расположен на 50 сотках. Стоимость деревянных коттеджей в поселении начинается от 300 тысяч евро. Хаматову, окружают богатые выходцы из России, Франции и Бельгии.

Актриса, к слову, уже нашла работу в местном театре. Многие спектакли с ее участием в России пришлось отменить. Ей быстро нашли замену в театрах Москвы.