Агата Муцениеце без макияжа, Ида Галич с новым бойфрендом: как прошла премьера мультфильма "Финник"

Ида Галич на премьере мультфильма "Финник". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока голливудское кино на паузе, кинопрокат пополняют отечественные новинки. Так, 24 марта на больших экранах страны стартует новый хит от создателей "Смешариков" - семейный мультфильм "Финник" о хулиганистом домовом, роли в котором озвучили Ида Галич, Александр Гудков, Даня Милохин и его друзья по ТикТоку. Новую ленту знаменитости представили в киноцентре "Октябрь" на два дня раньше официальной премьеры.

Съемочная группа "Финника". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первой на правах хозяйки на красной дорожке появилась Ида Галич в совсем уже летних босоножках и легкомысленных джинсах с окантовкой из перьев. "Остатки былой роскоши", - улыбнулась телеведущая, намекая на уход мировых брендов, и пожурила светских хроникеров: "Вы зачем меня снизу снимаете - чтобы два подбородка было? Я готовилась - уже две недели сахар не ем!".

Ида Галич. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, выглядела Ида прекрасно и пользовалась особым успехом у юной аудитории. В какой-то момент к окруженной детворой блогерше с трудом пробрался парень в кепке - им оказался блогер Стас Круглицкий, известный в ТикТоке как Стас просто класс. Последние несколько недель их стали замечать вместе, и, похоже, слухи о романе - больше, чем слухи: галантный кавалер поцеловал Галич и вручил ей букет нежных роз.

Стас Круглицкий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство гостей появились на премьере с детьми. Агата Муцениеце, например, привела на мультик сына Тимофея и дочку Мию, неожиданно появившись перед фотографами а-ля натюрель без укладки, вечернего наряда и малейшего намека на макияж.

- Ты чего такая худая! Я поправилась, набрала три килограмма, - пожаловалась Агата Иде.

Агата Муцениеце. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда Comedy Woman Елена Борщева пришла в кино с дочкой Умой, Анна Хилькевич - с младшей дочерью Машей, которую то и дело брала на руки, закрывая фотографам полоску оголенного живота под коротким топом. Кроме того, по красной дорожке прошлись Алена Водонаева и экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс. А вот Даня Милохин и Александр Гудков на свою же премьеру на явились. Зато ее посетила министр культуры Ольга Любимова - редкий гость на светских мероприятиях.

Анна Хилькевич. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Борщева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алиса Вокс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алена Водонаева. Фото: Михаил ФРОЛОВ